Mașina a alunecat ușor printre copiii cu sănii, iar reprezentanții stațiunii au transmis că accesul autovehiculelor pe pârtii este extrem de periculos pentru toți cei din zonă, așa cum se vede în imaginile postate pe Facebook de Stațiunea Parâng Petroșani.

„Aviz amatorilor de urcat cu mașina: nu vă lăsați până nu vine SMURD să vă recupereze, pe voi sau pe alții”, au avertizat ironic administratorii stațiunii.

Nu este singurul incident de acest fel care a generat indignare pe rețelele de socializare. În luna ianuarie, un șofer a fost filmat în timp ce urca la volanul unui BMW F10 pe pârtia de schi din stațiunea Borșa, potrivit Antena 3. Mașina a circulat chiar sub telescaunul care duce la Cascada Cailor.

Astfel de acțiuni sunt interzise pentru a nu pune în pericol schiorii și pentru a nu deteriora pârtia. Autoritățile locale pot aplica sancțiuni șoferului pentru încălcarea reglementărilor privind circulația rutieră în zonele dedicate sporturilor de iarnă, precum și pentru pericolele generate de acest gest iresponsabil.

