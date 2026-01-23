Accidentul care a relevat anemie severă, atrofie cerebrală și disfuncții renale

Bărbatul, șofer profesionist cu peste 30 de ani de experiență, a fost implicat într-un accident de circulație în drumul său spre muncă. Mașina sa a intrat în vitrina unui magazin, fără ca el să încerce să frâneze. Salvatorii ajunși la fața locului l-au găsit dezorientat.

Investigațiile medicale au relevat anemie severă, atrofie cerebrală și disfuncții renale. Din acest motiv, pacientul a fost transferat la secția de nefrologie pentru analize suplimentare.

Unul dintre medici, nefrologul Hun Yun-Xiang, a explicat ulterior cazul în cadrul unei emisiuni televizate, subliniind riscurile utilizării în mod repetat a recipientelor vechi pentru băuturi.

Sfaturile medicilor

El a avertizat că aceste obiceiuri pot avea consecințe grave asupra sănătății și a sfătuit oamenii să își schimbe regulat cănile și sticlele de apă.

În timpul investigațiilor, medicii au descoperit că bărbatul suferea de oboseală cronică, iar simțul său gustativ era afectat, considerând că mâncarea nu este destul de sărată.

Analizele de sânge au confirmat prezența plumbului în organismul său, ceea ce a condus la concluzia că bărbatul suferea de intoxicație cronică cu acest metal greu.

Cercetările ulterioare au dezvăluit că sursa contaminării era chiar cana termică pe care o folosea zilnic de două decenii.

Rugina formată elibera plumb în lichidele acide

Stratul interior al acesteia se deteriorase, iar rugina formată elibera plumb în lichidele acide, precum cafeaua, consumată de bărbat.

În timp, starea sa de sănătate s-a agravat, dezvoltând simptome degenerative similare demenței. În cele din urmă, a suferit de pneumonie de aspirație, care i-a fost fatală, în ianuarie 2025, la un an după accidentul auto.

Hun Yun-Xiang a avertizat că băuturile acide sau alcaline pot intensifica eliberarea metalelor grele din recipiente vechi sau deteriorate.

Este esențial să verificați frecvent starea cănilor sau sticlelor și să le înlocuiți la timp pentru a preveni posibilele complicații grave sau chiar fatale pentru sănătate.

