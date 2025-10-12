Polițiștii în civil aflați în bazilică au intervenit rapid, l-au arestat și l-au scos din biserică. Potrivit cotidianului Il Tempo, Papa Leon al XIV-lea a fost informat despre incident și și-a exprimat profunda tristețe.

Zona din jurul altarului a fost imediat închisă publicului pentru operațiunile de curățare.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente similare petrecute în Bazilica Sfântul Petru.

În iunie 2023, un bărbat s-a dezbrăcat în același loc pentru a protesta și a atrage atenția asupra suferinței copiilor ucraineni afectați de război, iar în februarie 2025, un român s-a urcat pe altar și a distrus șase candelabre prețioase din secolul al XIX-lea.

În 2019, o altă persoană a deteriorat un candelabru.

Creșterea acestor acte de vandalism a ridicat îngrijorări la Vatican privind măsurile de securitate din bazilică. Jandarmeria Statului Vatican, alcătuită din aproximativ 150 de ofițeri, este responsabilă de protecția Papei și a clădirilor statului.

Deși Vaticanul se află pe teritoriul Italiei, Sfântul Scaun exercită suveranitate deplină, beneficiind de extrateritorialitate, conform Acordurilor de la Lateran.

Prin urmare, Jandarmeria se află sub autoritatea directă a Papei, însă urmăririle penale pentru faptele comise în Vatican sunt, de regulă, efectuate de autoritățile italiene, în cooperare cu Vaticanul și pe cheltuiala acestuia.

