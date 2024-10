Un bărbat de 81 de ani a fost condamnat la închisoare pentru că a clonat animale hibrid pentru a le vâna. Foto Profimedia Images. Poză care are caracter ilustrativ – In the province of Badakhshan (northeastern Afghanistan): shepherds with their herds. - Photo, 1971.,Image: 751919177, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no