„Singurul lucru care mi-a venit în minte a fost să-mi protejez copiii mei și pe ceilalți de afară”, a declarat bărbatul, în vârstă de 26 de ani.

Așa că a apucat tomberonul, l-a plimbat pe asfalt către aligator până a reușit să-l captureze și astfel l-a îndepărtat din fața casei.

This Florida Man has won the internet for the Month of September pic.twitter.com/PB9dIMDkOS