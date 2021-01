În vârstă de 61 de ani, bărbatul s-a certat cu nevasta sa pe o bucată de pământ. Nemulțumit de faptul că soția sa nu dorea să vândă parcela de teren, individul s-a năpustit asupra femeii.

„A luat bidonul cu benzină și a aruncat asupra mea, că a zis ca să îmi dea foc întâi. Nu am mai zis nimic și m-am vârât în șură să mă dau din calea lui, că dacă e beat eu de obicei plec din calea lui. Când am ieșit afară am văzut foc, foc”, a declarat aceasta.

Fiul celor doi, care locuiește în apropierea casei părintești, a sunat la 112 și a cerut ajutorul pompierilor.

„Bărbatul a fost internat la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Neamț pentru investigații de specialitate, urmând a fi expertizat din punct de vedere neuropsihic”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Georgiana Moșu.

Bărbatul este cercetat de polițiști pentru distrugere și amenințare. Speriată, soția individului a cerut emiterea unui ordin de protecție.

