Incidentul s-a petrecut în jurul orei 3.15, când un bărbat a încercat să lovească cu maşina poarta de acces a obiectivului diplomatic din sectorul 1 al Capitalei, potrivit News.ro.
„Jandarmul aflat în postul de pază, l-a somat verbal, reuşind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat”; au transmis joi dimineaţă, reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.
Surse judiciare au precizat pentru News.ro că incidentul a avut loc la Ambasada Rusiei.
În urma veriificărilor efectuate de poliţiştii rutieri s-a constatat că bărbatul are permisul de conducere suspendat. La testarea antidrog, rezultatele au fost pozitive la benzodiazepină şi amfetamină.
Suspectul, un cetăţean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice şi, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare şi dispunerea măsurilor legale.
„Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, a precizat Jandarmeria.
