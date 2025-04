O mamă apelează la presă

Cazul v-a fost prezentat de Libertatea în august 2019. În plină anchetă la Caracal, încurajată de atenția publică asupra neregulilor din poliție și procuratură, Aura, o mamă din satul Roșienii Mari, comuna Dobrun, Olt, a vorbit cu presa despre situația fetiței sale.

Pe 30 martie 2019, copila de 12 ani i-a spus mamei că N., în vârstă de 62 de ani la acea dată, a pipăit-o pe sâni, a strâns-o în brațe, a pupat-o pe obraz și s-a oferit „să-i arate ce-i dragostea”. Mama a sunat la Poliția din comună, dar agenții Teodor Preda și Eugen Țenea au luat-o în serios abia după ce femeia a apelat la 112.

„Bunica a zis că ne facem de râs”

În afară de fetița Aurei, alte patru copile au dat declarații la Poliție și Parchet, relatând cum au fost pipăite de N.

„Îmi punea mâna pe picioare și sâni, m-a și descheiat odată la pantaloni, atingându-mă în zona intimă. (…) I-am spus mamei mele de cele întâmplate, însă fiind plecată în Italia, la muncă, i-a zis bunicii mele să-i ceară socoteală lui N., însă aceasta nu a făcut-o, zicând că ne facem de râs”, a scris una dintre fetițe în declarația semnată și inclusă în dosarul deschis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal.

Recomandări Livetext – Funeraliile Papei Francisc au loc la Vatican. Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski înainte de înmormântare

Ulterior, cele patru fetițe și-au retras declarațiile. Libertatea a discutat cu părinții lor, iar aceștia au explicat că se declară mulțumiți dacă N. nu va mai conduce microbuzul școlar. Nu l-a mai condus. A fost mutat pe un post în cadrul Primăriei Dobrun, la citit apometre.

În 2019, ziarul i-a contactat și pe cei doi polițiști. Agentul Preda a spus că la mijloc „e o răzbunare personală din cauza unui teren”. Agentul Țenea a refuzat să comenteze.

N. și soția lui au declarat pentru Libertatea că reclamația are la bază o răzbunare personală, „pentru că ne merge bine, așa sunt oamenii, răi”.

Anchete sociale de intimidare de la DGASPC

Aura a mers înainte cu acțiunea în instanță. I-a promis fetei sale că omul care i-a făcut rău va da socoteală în justiție. Aura și soțul ei mai au un copil, un băiat. Se întrețin din ce câștigă tatăl, în construcții.

Aura, mama fetei agresate, relatează cum a decurs confruntarea de la Parchet. Foto: Eli Driu

Când a trebuit să angajeze avocat, Aura și-a dus lanțul de aur la amanet, fără să stea pe gânduri. Se descrie ca fiind „o femeie simplă, nu suntem oameni complicați”. Are opt clase. La 42 de ani, urmează liceul la seral și se bucură că a reușit să ia permisul auto.

Recomandări Donald Trump se laudă că a convins și Rusia, și Ucraina să semneze acordul de pace și vrea o întâlnire între Putin și Zelenski

Timp de șase ani, mama atipică din Roșienii Mari a suportat tot felul de presiuni și hărțuieli, unele chiar exercitate de instituții, cu scopul de a o determina să-și retragă reclamația. „Nu-mi vând copilul pentru un ajutor social!”, afirma ea.

DGASPC Olt a trimis la locuința familiei, de câteva ori, inspectori să efectueze anchete sociale. „Să mă întrebe dacă am mașină de spălat, baia în casă”.

N. însuși a venit la poartă să le ofere Aurei și soțului ei bani în schimbul păcii. Aura l-a alungat cu mătura, cum relata un vecin, martor la scenă și martor și în dosar.

„Mami, nu-mi spune că iar am pierdut!”

Dar partea cea mai grea au reprezentat-o drumurile la Judecătorie și la Parchet și plicurile cu ordonanța de clasare. „Când îmi zicea fata: «Mami, nu-mi spune că iar am pierdut!»”.

În cei șase ani, cronologia dosarului de agresiune sexuală împotriva unui minor, deschis după reclamația Aurei, a arătat astfel:

August 2019 – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a clasat dosarul. Aura a contestat decizia.

Octombrie 2019 – În urma contestației, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus reluarea urmăririi penale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Foto: Eli Driu

Recomandări Înalta Curte a anulat decizia judecătorului Curții de Apel Ploiești de suspendare a hotărârii CCR privind alegerile din 2024. Principalele reacții

Februarie 2021 – Procurorul Mihai Marinel Nicolae de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt (în prezent, delegat în fruntea DIICOT – BT Olt) a dat o nouă ordonanță de clasare a dosarului. Unul dintre argumentele procurorului: „nu există martori”. Mama fetei a contestat și această decizie.

Iulie 2012 – Judecătoria Caracal a decis desființarea ordonanței de clasare și trimiterea cauzei la procurori, pentru completarea urmăririi penale.

Decembrie 2021 – Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a decis, din nou, clasarea dosarului. Mama din Roșienii Mari a contestat iar.

Mai 2022 – Judecătoria Caracal a desființat ordonanța de clasare și a trimis dosarul înapoi la procurori.

Mai 2023 – Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a clasat, iar, dosarul. Aura a contestat decizia.

Decembrie 2023 – Judecătoria Caracal i-a dat câștig de cauză mamei și a trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, pentru completarea urmăririi penale.

Acolo se află și acum. Dar ceva s-a schimbat. „Dumnezeu a coborât din Cer și a arătat dreptatea!”, rezumă Aura.

Aura, mama victimei în 2019, când a depus acțiunea în instanță. Foto: Eli Driu

Confruntarea decisivă de la Parchet

Pe 24 martie, în cadrul unei confruntări dintre părți, la Parchet, N. a recunoscut acuzațiile formulate împotriva lui. „I-am spus să recunoască, că eu nu mă las. Nu mă las! Merg până în pânzele albe! Era și soția lui de față, plângea și mă ruga să-l iert, că au probleme în familie. Nici pentru noi n-a fost ușor. Că au fost șase ani, nu două-trei săptămâni sau un an. Șase ani!”.

După ce a recunoscut acuzațiile, N. a fost reținut și dus în fața judecătorului, cu propunerea de arestare preventivă. „Ulterior, s-a dispus față de acesta măsura preventivă a controlului judiciar, pentru săvârșirea unei infracțiuni de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219, Codul Penal, săvârșită în perioada iulie 2018 – martie 2019, asupra unei persoane vătămate minore în vârstă de 12 ani”, se arată în răspunsul pentru ziar al Parchetului.

În vârstă de 68 de ani, N. riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Aura intenționează să solicite în instanță cheltuieli de judecată și lasă la latitudinea judecătorului plata unor eventuale daune reparatorii.

„Le mulțumesc din suflet polițiștilor, comisarului și procurorilor care s-au ocupat acum de dosar. Mă rog pentru sănătatea lor! Au făcut o mulțime de lucruri care, după părerea mea, trebuiau să fie făcute de la început. Au încercat și un flagrant, au pus o cameră pe fată, au obținut declarații și de la alte fete”, povestește Aura. „Minunea lui Dumnezeu că a recunoscut. Când am văzut cum îi pun cătușele și îl duc… Știam, știam că Dumnezeu o să arate dreptatea!”.

„Nu tot timpul banul poate orice”

Pentru Aura, e important că fiica ei, acum în vârstă de 19 ani, „poate trece peste. Că N. a recunoscut tot și a cerut scuze. Ea e mulțumită că l-a dat jos de pe microbuz și n-au mai pățit asta și alte fete. Părinții care nu au mers în continuare cu acțiunea să vadă că am avut dreptate și nu m-am lăsat, să vadă că acest om stă unde îi e locul, la judecată!”.

Sfatul Aurei pentru părinți e „să-și asculte copiii și să-i sprijine. Mie mi-au spus mulți că n-o să fac nimica. N. mi-a trimis vorbă că n-o să-i fac nimica, pentru că el are bani, are… Uite că banii, odată și-odată, se termină. Și Dumnezeu scoate adevărul. Nu tot timpul banul poate orice”.

Fiica Aurei se pregătește să dea examen la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina. „Crede că e nevoie de mai multe femei în poliție, ca să fie luate în seamă fetele care trec prin ce-a trecut ea”, susține mama.

Agentul Preda a fost mutat la un post de poliție din altă comună, apoi s-a pensionat. Agentul Țenea este, în prezent, profesor de cultură civică în Dăneasa, Olt. Alături de fostul șef al Poliției Caracal, Nicolae Mirea, Țenea este judecat pentru abuz în serviciu (dosarul 5158/207/2023, Judecătoria Caracal), pentru modul cum s-a ocupat de cazul dispariției Alexandrei Măceșanu.

Agenții Teodor Preda și Eugen Țenea

„Să se fi gândit că au și ei copii acasă!”, ăsta e comentariul pe care Aura îl face despre magistrații care au ajuns, în repetate rânduri, la concluzia că „fapta nu există”. „Știam că Dumnezeu o să redeschidă cazul. Merg pe mâna Lui în continuare!”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News