Sasha a fost diagnosticată, încă de la vârsta de 5 ani, cu virusul HIV. Atunci, fetița a făcut o varicelă și nu s-a vindecat deloc ușor. Medicii i-au făcut teste și au constatat că fusese infectată cu virusul HIV încă de când era în pântecele mamei ei, a anunțat thesun.co.uk.

Ea a fost nevoită să părăsească școala „normală”, fiindcă era batjocorită de ceilalți copii. Universul Sashei s-a învârtit între spitale, tratamente și felul în care o percepeau ceilalți.

În urmă cu șapte ani, ea l-a cunoscut pe Jay Hart și a crezut că, atunci când avea să-i spună că este infestată cu virusul HIV, și acesta îi va întoarce spatele.

Sasha avea deja un copil înainte să-l întâlnească pe Jay, un copil conceput artificial. Ea a făcut apoi un copil și cu Jay, care a acceptat să riște și să facă sex neprotejat cu ea, doar pentru a avea un copil conceput natural cu dragostea vieții lui.

Mama ei a murit de SIDA

Ea a declarat că nu le-a transmis virusul nici lui Jay, nici copiilor!

„Niciodată nu m-am gândit că voi deveni mamă. Eram îngrozită de gândul de a avea un prieten. Nu voiam să transmit virusul nimănui. Când l-am întâlnit pe Jay, cu șapte ani în urmă, îl aveam deja pe fiul meu și știam că nu fusese infectat.

Eram foarte îndrăgostită de Jay, dar m-am temut că mă va respinge pentru că am acest virus după ce va afla. Dar s-a comportat admirabil. Am folosit mereu un prezervativ, ca să fiu sigură că nu i-l transmit și lui. M-a ajutat să accept că am acest virus în corp”, a declarat Sasha.

Ea a făcut tratament constant și a ținut virusul la un nivel foarte scăzut, astfel că nu i-a transmis nimic soțului ei. Sasha are acum doi copii, unul în vârstă de 12 ani, celălalt de cinci ani, conceput cu Jay. „Datorită prejudecăților, oamenii cred că e obligatoriu să iei HIV prin sex neprotejat. Nu e mereu așa”, a mai spus Sasha.

„Oamenilor nu le vine să creadă că am doi copii cărora nu le-am transmis virusul. Când eram mică, i-am spus unei prietene și imediat a aflat toată școala, așa că n-am avut altă variantă decât să abandonez cursurile”, a declarat englezoaica.

Mama ei a luat virusul HIV în urma unei partide de sex neprotejate și a murit din pricina acestui virus.

