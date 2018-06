Povestea a devenit cunoscută în luna iunie a anului 2018, după ce BBC a publicat un clip video cu cei doi bătrâni simpatici. Ei sunt Mona și Des Manahan din Waterford, Irlanda, iar cea care îl învăța pe Des să-și machieze soția este Rosie O’Driscoll, de profesie makeup artist.

So there’s a man who comes to benefit for makeup lessons with his wife so he can learn to do her makeup because she’s going blind ?

