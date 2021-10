Alexandru Niţă susţine că incidentul a avut loc pe 23 septembrie, după ce s-a prezentat la Spitalul Regina Maria din Braşov împreună cu soţia pentru a asista la naşterea copilului său.

„La biroul de internări, soţia a completat şi semnat fişa de internare, iar eu a trebuit sa completez un formular «Acord informat acces aparţinător», unde am completat numele meu şi cnp-ul, actul medical la care voi asista, naştere prin cezariană şi numele + cnp-ul soției. Soţia a fost preluată de către o asistentă şi dusă pe secţie pentru a fi pregătită pentru intervenţie, iar mie mi s-a cerut să aştept în lobby să fiu preluat”, a povestit el.

Alexandru Niţă spune că, ulterior, a fost chemat pe nume de o asistentă şi dus într-o cameră, unde i s-a cerut să facă duş cu şamponul spitalului şi să îmbrace un halat de intervenţie.

„Am informat-o pe doamna că făcusem duş în acea dimineaţă, însă dânsa a insistat că nu pot intra în sala de operaţii fără să fiu dezinfectat. După ce am făcut duş şi m-am îmbrăcat în halatul de intervenţie, a venit o altă asistentă în cameră cu un dulap pe roţi în care avea instrumente sterile. Dânsa m-a întrebat dacă am emoţii şi i-am spus că da, având în vedere că la primul copil născut în 10 iunie 2020, tot în acelaşi spital, nu am putut asista la naştere din cauza restricţiilor şi că acum mă bucur că o pot încuraja pe soţie şi să împărtăşim împreună această experienţă”, a continuat el.

Dus la recoltat sânge pentru „operaţie”

Bărbatul a relatat că asistenta i-a spus apoi că trebuie să îi recolteze sânge. „Am rămas puţin surprins, însă am pus această cerinţă pe seama contextului pandemic, având în vedere că în data de 22 septembrie 2021, atât soţia, cât şi eu am făcut un test PCR, fără de care nu mi s-ar fi permis să particip la naştere”, povesteşte Alexandru Niţă.

Doamna asistentă a încercat fără succes să îmi recolteze sânge din mâna stângă, apoi a cerut suportul unei doamne mai în vârstă, care era şefa asistentelor pe secţia de chirurgie. Dânsa a reuşit să-mi recolteze un flacon de sânge din mâna dreaptă şi apoi a procedat la inserarea unei branule în mâna stângă, motivând că trebuie să-mi administreze antivomitiv şi un calmant. Alexandru Niţă:

Potrivit bărbatului, asistentele au precizat că acesta este protocolul pentru acces în sala de operaţii. De asemenea, braşoveanul a povestit că asistentele i-au transmis că este necesar să fie epilat pe abdomen, chemând în ajutor un coleg cu un aparat de bărbierit.

Asistenta care a încercat să-mi recolteze iniţial sânge m-a întrebat ce operaţie urmează să mi se facă şi i-am spus, uimit, că nu mi se va face mie nicio intervenţie şi că voi asista soţia la naşterea prin cezariană. Dânsele au râs, apoi iarăşi m-au întrebat cumva într-o notă mai insistentă ce operaţie urmează să mi se facă. Alexandru Niţă:

„Atunci am realizat că ele, de fapt, mă pregăteau pe mine să fiu dus în sala de operaţii pe secţia de chirurgie şi că nu se uitaseră pe fişele pe care le înmânasem şi nici nu au dat atenţie detaliilor legate de naşterea soţiei şi asistarea mea. Când au realizat că este vorba despre o neînţelegere gravă, mi-au cerut să mă schimb şi am fost dus în alt salon la et. 4, pentru a aştepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operaţii unde soţia mă aştepta îngrijorată”, a explicat bărbatul.

Reprezentanţii spitalului i-au transmis că nu va exista nicio compensaţie

Alexandru Niţă a vrut să discute cu conducerea spitalului, după ce soţia şi fetiţa nou-născută au fost externate. „Dânşii mi-au făcut o expoziţiune interesantă cu privire la norme, proceduri, protocoale, toate extrem de impersonale, dat fiind faptul că incidentul viza oameni şi fapte de neglijenţă, la care sincer nu mă aşteptam din partea personalului unui spital privat. Discuţia la acea dată s-a concluzionat că putem ajunge la un acord amiabil, însă doamna dr. Nirvana Georgescu mi-a solicitat răgaz timp de o săptămână”, a susţinut acesta.

Braşoveanul spune că în 4 octombrie a fost sunat de dr. Sebastian Anghel, care i-a spus că, „după consultări interne, decizia managementului Regina Maria este de a nu mă compensa în niciun fel în urma celor întâmplate”.

Bărbatul anunţă că intenţionează să depună plângere penală împotriva personalului medical care i-a recoltat sânge şi i-a montat branula, fără a-i aduce la cunoştinţă de ce trebuie să facă aceste lucruri. De asemenea, bărbatul vrea să dea în judecată spitalul pentru neraportarea acestui incident şi pentru daunele morale produse.

