Un cercetător ucrainean din Antarctica s-a trezit fără orașul unde trebuia să se întoarcă

Yan Bakhmat se afla la 15.500 de kilometri distanță de casa sa din orașul Harkov, când a început invazia rusă. Bărbatul a lucrat în ultimul an ca geofizician la stație antarctică ucraineană de cercetare Vernadsky. În trei săptămâni, misiunea sa se va încheia, iar el va fi nevoit să se întoarcă în Europa și într-o țară care nu va fi mai fi niciodată cum o știa el.

Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a suferit bombardamente intense în ultimele săptămâni. Forțele ucrainene încă reușesc să facă față soldaților ruși care încearcă să-l cucerească, însă efectele bombardamentelor se resimt dramatic. Mai multe clădiri au fost distruse, zeci de civili au fost ucisi, iar alți zeci răniți.

Mama și iubita lui Bakhmat au părăsit Harkovul și au plecat în Polonia, în timp ce tatăl și bunica lui au fugit în vestul Ucrainei. Profesorii de la institutul în care a lucrat înainte de a-și prelua postul în Antarctica s-au alăturat unităților de apărare teritorială.

Este imposibil să descriu ce simt. Poți înțelege asta doar când ești la mii de kilometri distanță de tot și de toți cei pe care îi cunoști și îi iubești, și când nu poți influența nimic. Îți dai seama că nu ai unde să te întorci și tot ce poți face este să cauți o nouă realitate. Viața ta s-a împărțit în «înainte» și «după». Bakhmat, într-un apel telefonic cu The Guardian:

Bărbatul spune că nu își permite să intre în panică sau să arate celor dragi că e slab. „Înțeleg cât de important va fi sprijinul meu logistic, financiar și informațional”, a mai spus Bakhmat.

Rusia, o țară care trăiește „într-o realitate paralelă, unde negrul este alb, iar albul este negru”

Până la începerea războiului, Bakhmat a postat videoclipuri pe contul său TikTok, unde e urmărit de peste 75.000 de oameni, în care își descria viața de pe stația de cercetare. Bărbatul a împărtășit videoclipuri cu ghețarii din Oceanul de Sud, pinguini, dar și cum se descurcă pe bază.

Mulți dintre abonații săi erau ruși, asta și pentru că Harkov, situat la 40 km de granița cu Rusia, a fost mult timp un oraș în care se vorbea majoritar limba rusă și a avut legături culturale cu țara vecină.

După ce atacurile aeriene rusești au început să lovească Harkovul, Bakhmat a înregistrat un videoclip încercând să le spună urmăritorilor ruși adevărul despre ce se întâmplă.

„Îmi amintesc ziua aceea. Mama și prietena mea plecaseră, dar tatăl și bunica au rămas în urmă. Tatăl meu mi-a trimis un mesaj să-mi iau rămas bun. Aflat sub tensiune, am filmat un videoclip care am spus direct: Orașul meu este bombardat”, și-a amintit Bakhmat pentru The Guardian.

Bărbatul spune că mesajul lui nu a fost însă primit bine. A primit multe comentarii negative, iar ulterior videoclipul i-a fost blocat.

„Obișnuiam să cred că propaganda de la Kremlin are publicul său, undeva la distanță. Acum vad că toată țara este ignorantă, cu unele excepții. Este o țară care trăiește într-o realitate paralelă, unde negrul este alb, iar albul este negru”, a mai spus bărbatul.

Cercetătorii ucraineni din Antarctica: „Din păcate, nu ne putem alătura acum soldaților”

Bakhmat este unul dintre cei 12 rezidenți ai stației Vernadsky, o fostă bază de cercetare britanică transferată în Ucraina în 1996, nu departe de Peninsula Kiev.

În fiecare an, un grup de oameni de știință ucraineni și personal de sprijin sosesc la bază pentru a efectua cercetări, cruciale pentru studiul schimbărilor climatice și impactul acestora asupra plantelor și animalelor. În calitate de geofizician, misiunea lui Bakhmat a fost aceea de a măsura câmpul magnetic al Pământului.

Cercetătorii stației Vernadsky. foto: Facebook Ukrainian Antarctic Expedition

La aproape o săptămână de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, pe 2 martie, echipa de la stația Vernadsky a înregistrat un mesaj pentru ucraineni.

„Inimile noastre sunt pline de durere din cauza a ceea ce se întâmplă în patria noastră. Din păcate, nu ne putem alătura acum soldaților, apărării teritoriale și voluntarilor, dar facem tot ce putem pentru a ne ajuta țara”, au transmis cercetătorii de la Vernadsky, la acel moment.

După ce vor trece cele trei săptămâni care le-au mai rămas la bază, Bakhmat și colegii săi vor preda misiunea noului grup de cercetători care au plecat în Antarctica prin Chile, în ciuda războiului.

În ceea ce-l privește pe Bakhmat, ucraineanul plănuiește întâi să zboare în Polonia pentru a se întâlni cu familia sa. Dar nu este sigur ce îi va rezerva viitorul după aceea.

El spune că, în funcție de situație, fie se va alătura forțelor de apărare din Ucraina, fie va rămâne în Polonia și își va continua activitatea științifică.

Foto: Profimedia

