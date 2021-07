Primarul comunei Plăieşii de Jos, Andras Zoltan, a declarat că ursul a venit la stână, iar bărbatul a încercat să îl alunge şi atunci a fost atacat.

„Este vorba de un bărbat de 46 de ani. Atacul s-a întâmplat la o stână de oi, pe o păşune din zona Cașinu Nou. Ursul a venit acolo şi el a încercat să apere turma şi a fost muşcat, a suferit răni în mai multe locuri. Cel mai probabil câinii au alertat şi ceilalţi ciobani, care au alungat ursul”, a spus primarul pentru sursa citată.

Referentul de presă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, Kiss Edit, a precizat că bărbatul a suferit mai multe răni superficiale şi după ce a primit îngrijirile necesare a fost externat.

„Ieri seară (luni – n.red.), la 20.30, a fost adus un bărbat de 46 de ani care prezenta multiple plăgi sfâşiate, muşcate de urs la nivelul toracelui, abdomenului şi mâinii drepte. A primit îngrijirile necesare şi pentru că rănile erau superficiale, marţi dimineaţă a fost externat”, a menţionat Kiss Edit.

Primarul comunei Plăieşii de Jos a arătat că în ultima vreme, în zonă s-au înmulţit cazurile în care urşii intră în gospodăriile oamenilor şi provoacă daune.

„Azi noapte (noaptea de luni spre marţi – n.red.) şi eu am participat la o alungare, chiar unde locuiesc eu, l-am alungat împreună cu vecinii. Are o rută care trece prin curtea mea şi de acolo sare gardul şi merge la un vecin care are stupi. Iar toamna, când se coc fructe, va veni la fructe. (…) Se înmulţeşte numărul acestor cazuri, pentru că în alţi ani, înainte de toamnă, nu prea venea”, a declarat Andras Zoltan.

„Ne temem, pentru că nu se ştie niciodată. Şi în timpul zilei ne-am întâlnit în spatele gospodăriei cu ursul”, a adăugat primarul.

Primarul mai spune că a primit şi o sesizare din partea unei firme private, care construieşte o mică staţiune balneară în zonă şi ai cărei reprezentanţi s-au plâns că oamenii nu pot lucra din cauza urşilor.

