„URSS descuraja NATO în dorinţa sa de a-şi aservi şi coloniza lumea întreagă. Consider oportună revenirea la un sistem colectiv de unificare benevolă a unor state suverane într-un bloc militaro-politic şi economic, capabil să contracareze efectiv expansiunea şi agresiunea occidentală”, a declarat deputatul rus.

Prototipul noii confederaţii ar putea fi Uniunea Sovietică, a afirmat el, spunând că această „uniune ar permite ţărilor să-şi păstreze şi să-şi consolideze suveranitatea” pe care SUA încearcă să o erodeze.

Parlamentarul rus a subliniat că, în ceea ce priveşte dimensiunile, noul bloc ar putea depăşi graniţele fostei URSS. La ora actuală, Rusia are, potrivit acestuia, capacitatea şi potenţialul de a asigura inviolabilitatea graniţelor şi securitatea noii entităţi.

El nu a spus care state ar putea intra în acest „URSS 2.0”, notează publicaţia ucraineană Focus.

Noul bloc, afirmă el, va fi o uniune de membri cu drepturi egale, în care ţările îşi respectă reciproc suveranitatea şi cultura.

Membru al partidului Rusia Unită, Șeremet a propus, în aprilie, ca președintele Volodimir Zelenski să se predea în schimbul prizonierilor din batalionul Azov.

#Russian State Duma deputy Mikhail Sheremet from the party „United Russia” suggested that #Zelenskyy should exchange himself for soldiers defending #Azovstal. pic.twitter.com/c2fcvoCdIg