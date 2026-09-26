Un val de căldură neobișnuit lovește Europa la sfârșit de septembrie, temperaturile ajungând la valori record pentru această perioadă. În Spania și Portugalia, termometrele ar putea indica până la 40°C, cu 10-14 grade Celsius mai mult decât media multianuală, conform prognozelor Severe Weather Europe. Fenomenul ar putea continua și în primele zile din octombrie, afectând inclusiv nordul continentului.

Specialiștii explică faptul că acest episod extrem este cauzat de un anticiclon puternic, care aduce mase de aer cald din Africa de Nord și zona Mediteranei.

„Un dom de căldură se formează atunci când o zonă persistentă de înaltă presiune acționează asemenea unui capac, menținând aerul cald deasupra unei regiuni”, explică meteorologii.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Peninsula Iberică. În anumite regiuni din Spania și Portugalia, maximele pot ajunge la 40°C, iar temperaturi de peste 35°C vor fi comune.

Valul de căldură se extinde și în alte țări europene: în Franța, valorile ar putea depăși 36°C, iar în Germania, Italia și Peninsula Balcanică se așteaptă temperaturi de până la 30°C.

În plus, modelele meteorologice indică o extindere a masei de aer cald spre nord, în Danemarca, Suedia și Finlanda, unde temperaturile vor fi, de asemenea, semnificativ mai mari decât mediile climatologice.

Această situație generează îngrijorări legate de sănătatea publică. Persoanele vulnerabile - vârstnicii, copiii și cei cu afecțiuni cronice - sunt cele mai expuse riscurilor cauzate de temperaturile extreme.

„Nopțile calde, în care temperaturile nu scad suficient, pot împiedica organismul să se răcorească, agravând disconfortul termic”, avertizează experții.