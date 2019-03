Un europarlamentar PNL va negocia în Parlamentul european desemnarea lui Kovesi ca procuror-şef european

„Voi reprezenta #PPE in Conferinţa preşedinţilor de mâine dimineaţa, când se va decide cine va face parte din echipa de negociatori a Parlamentului European pentru desemnarea, în urma negocierilor cu Consiliul, a viitorului procuror şef al Parchetului European. Lucrurile stau după cum urmează: Consilul are o listă de priorităţi, cu reprezentantul Franţei pe primul loc şi doamna Kövesi pe locul doi. Parlamentul European are o altă listă, potrivit voturilor din #LIBE şi #CONT, în care doamna #Kövesi este pe primul loc, iar candidatul Franţei pe locul doi. Cei care vor reprezenta Parlamentul European în aceste negocieri nu au voie să devieze de la poziţia dată prin vot de comisiile LIBE şi CONT”, a scris Marian-Jean Marinescu, miercuri, pe Facebook.

Potrivit liberalului român, el va susţine, la Conferinţa Preşedinţilor, ca echipa de negociere să fie formată din trei persoane.

„Din partea Consiliului vor fi prezenţi la negocieri reprezentanţii Finlandei, Croaţiei şi Portugaliei, următoarele preşedinţii ale Consiliului, care nu au candidaţi pentru Procurorul European. Eu voi susţine ideea ca echipa de negociatori a Parlamentului să fie formată din trei persoane, ca şi echipa Consiliului. În ce priveşte candidaţii, aşa cum am făcut-o şi în cadrul voturilor din LIBE şi CONT, în calitate de eurodeputat român din Partidul Naţional Liberal şi vicepreşedinte al PPE, voi susţine interesele României şi o voi sprijini pe dna Kövesi”, a conchis eurodeputatul PNL.

Ce se întâmplă astăzi la Bruxelles este un pas intermediar. Pe 26-27 februarie, Laura Codruţa Kovesi a obţinut avizele Comisiei LIBE (Libertăţi civile, justiție și afaceri interne) şi Comisiei CONT (Control bugetar) din Parlamentul European, în defavoarea unui candidat german şi a unui francez. Acum, încep negocieri între Parlament şi Consiliul Uniunii Europene.

