În doar patru ani, o cultură de nișă a ajuns să ocupe mai bine de jumătate dintr-o fermă de 120 de hectare din Polonia. Bujorii crescuți aici sunt recoltați cu grijă, răciți imediat în patru camere frigorifice și trimiși în Olanda, de unde ajung la cumpărători din întreaga lume, scrie Farmer.pl. Ferma are o istorie de șapte generații.

A renunțat la vaci și a trecut la bujori

Mai bine de un deceniu, Robert Koszel a crescut bovine de carne din rasa franceză Limousine. În 2022 a renunțat însă la această activitate și, în același an, familia a început să cultive bujori.

„Am început să cultivăm bujori în 2022. Pentru flori tăiate avem 25 de hectare. Cultivăm și bujori pentru material săditor, adică rădăcini. Pentru rădăcini avem aproximativ 40 de hectare”, povestește Robert Koszel.

În numai patru ani, bujorii au ajuns astfel să ocupe 65 de hectare. Florile sunt recoltate la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, în timp ce rădăcinile sunt scoase din pământ de la jumătatea lunii august până în octombrie. Tot în 2022 a fost înființată compania Piwonia Polonia, în care sunt patru asociați. Legătura cu Olanda exista încă de la început.

„Primele plante le-am primit din Olanda”, spune fermierul.

Acum drumul se face în sens invers. Florile și materialul săditor produse în Polonia sunt trimise pe piața olandeză și distribuite apoi către clienți din întreaga lume. Printre soiurile cultivate se numără Sarah Bernhardt, Coral Sunset, Ivory Victory, Albert Crousse și Jacorma.

Bujorii trebuie tăiați exact la momentul potrivit

În spatele florilor spectaculoase se află însă multă muncă. Bujorii au nevoie de un sol bine pregătit și de un pH potrivit, iar fermierul spune că posibilitățile de protejare a culturii sunt mai limitate decât în cazul culturilor tradiționale. Momentul recoltării este esențial. Florile trebuie tăiate când bobocul este bine dezvoltat, dar înainte să se deschidă.

„Tăiem floarea de bujor la o lungime de 50-60 de centimetri. Nu poate fi tăiată prea devreme, dar nici prea târziu, când este deja înflorită, pentru că atunci nu mai este marfă comercială”, explică Robert Koszel.

A construit patru camere frigorifice pentru flori

După recoltare începe o cursă contra cronometru. Bujorii trebuie răciți repede, altfel se deschid și nu mai pot fi vânduți în condițiile dorite. Din acest motiv, în 2024 familia a început construirea unei instalații frigorifice. Ferma are acum patru camere frigorifice și o hală separată pentru sortare și procesare.

„Florile tăiate trebuie recoltate rapid și răcite rapid, pentru a nu se deschide”, spune fermierul.

În aceleași clădiri sunt pregătite și rădăcinile pentru vânzare. Acestea sunt tăiate, ambalate și tratate, iar florile sunt sortate în funcție de lungime și dimensiune. Pentru că instalațiile frigorifice și celelalte echipamente consumă multă energie, ferma a investit și într-un sistem fotovoltaic cu o putere de aproape 40 kW.

Cea mai mare problemă este lipsa apei

Pe lângă bujori, familia cultivă și tutun, fasole verde și cereale, însă una dintre cele mai mari probleme ale fermei rămâne lipsa irigațiilor. Seceta poate afecta direct atât florile, cât și rădăcinile. Lipsa apei poate duce la boboci mai slab dezvoltați, tulpini mai scurte și rădăcini mai mici, ceea ce înseamnă o valoare comercială mai redusă.

În ultimii ani, ferma a fost lovită și de înghețuri și grindină. Pentru modernizare, familia a folosit de-a lungul timpului inclusiv fonduri europene și programe publice destinate agriculturii.