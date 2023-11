Știri Externe Ziarul istoric The Telegraph, aproape să fie preluat de Emiratele Arabe Unite. De ce stârnește îngrijorare tranzacția de Ena Stanciu . Actualizat Luni, 20 noiembrie 2023, 12:08

Fondul de investiții RedBird IMI, susținut de Emiratele Arabe Unite, este pe cale să preia controlul asupra The Telegraph, ziar conservator fondat în 1855. Tranzacția a provocat îngrijorare în rândul parlamentarilor conservatori, care au atras atenția că publicația va ajunge sub controlul unei puteri străine, relatează chiar The Telegraph, într-un articol publicat pe site-ul său.