Fotograful și exploratorul urban croat Alen Bankovici a descoperit un hotel abandonat în Pădurea Neagră din Germania, transmit Blic și Onet. În interior, timpul părea oprit, iar „atmosfera misterioasă mi-a ridicat nivelul adrenalinei”.

Un hotel părăsit din inima Pădurii Negre din Germania, numit Kurhaus Sand, a fost descoperit în 2025 de fotograful și exploratorul croat Alen Bankovici.

El a documentat experiența sa printr-un videoclip publicat pe YouTube, dezvăluind imagini fascinante și, în același timp, înfricoșătoare din interiorul clădirii abandonate, unde timpul părea să se fi oprit.

Hotelul, situat de-a lungul uneia dintre cele mai cunoscute șosele panoramice din Germania, a fost închis complet din 2005, după ce funcționase ca destinație populară de vacanță până în 1994, apoi doar ca loc pentru evenimente private.

În ruinele acestuia, Bankovici a descoperit mese încă aranjate pentru cină, veselă răvășită și obiecte personale acoperite de praf.

În dormitorul fostului proprietar, patul era perfect aranjat, hainele încă se aflau în șifonier, iar pe noptieră erau lăsate obiecte personale.

„Părea de parcă cineva ar fi plecat doar pentru câteva minute și nu s-ar mai fi întors niciodată”, a declarat Bankovici, pentru publicația Dnevno.

În altă cameră, exploratorul urban a găsit computere din anii 2000, încă funcționale, ceea ce a amplificat senzația că hotelul este o adevărată capsulă a timpului.

Kurhaus Sand este mai mult decât o simplă ruină. Este un loc care păstrează urmele ultimilor săi locuitori și oferă o privire unică asupra vieții cotidiene din trecut.

„Când am intrat acolo, adrenalina mea a crescut imediat”, a adăugat fotograful.