Un șofer de camion din Franța a fost condamnat la cinci ani de închisoare, dintre care unul cu executare, după ce a provocat un accident mortal pe autostrada A13, în departamentul Eure. Ancheta a arătat că bărbatul urmărea un serial pe Netflix în timp ce conducea camionul de 44 de tone.

Șoferul de TIR urmărea un serial Netflix în timp ce conducea pe autostradă

Un șofer de camion a fost condamnat joi de Tribunalul Corecțional din Évreux la cinci ani de închisoare, dintre care un an cu executare, după ce a ucis un jandarm pe autostrada A13, în departamentul francez Eure, în 2022.

Bărbatul a fost găsit vinovat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, după ce s-a stabilit că urmărea un serial pe Netflix în timp ce conducea.

Potrivit France Info, sentința este conformă cu solicitarea procurorilor.

Camionul a spulberat cinci vehicule

Pe 25 octombrie 2022, jandarmii au urmărit un vehicul în care se aflau doi presupuși traficanți de droguri. Aceștia au fost opriți și reținuți. Cu puțin înainte de ora 3.00, în timp ce autoturismul suspecților era tractat de o platformă, un camion frigorific de 44 de tone a intrat în plin în cinci vehicule: două mașini ale jandarmeriei, o platformă de tractare, un vehicul al companiei de autostrăzi Paris-Normandie (SAPN) și un alt autoturism.

În timpul anchetei, polițiștii au descoperit în camion o tabletă aparținând șoferului, un tânăr de 21 de ani. Analiza dispozitivului a arătat că aplicația Netflix a fost deschisă „între ora 1.02 și ora 2.49 și 39 de secunde”, adică în intervalul în care s-a produs accidentul, a precizat președintele completului de judecată. Potrivit anchetei, înainte de a apela serviciile de urgență la ora 3.00, inculpatul a închis toate aplicațiile de pe tabletă.

Un jandarm a murit pe loc

Primul jandarm lovit de camion avea 44 de ani și era tatăl a patru copii. Acesta a murit pe loc, după ce a fost lovit atât de camionul frigorific, cât și de un vehicul al companiei SAPN.

Alți trei jandarmi au fost răniți grav, suferind incapacități temporare de muncă cuprinse între șase zile și trei luni. Un angajat al SAPN a fost rănit la un genunchi după ce a sărit peste parapetul de protecție pentru a evita impactul. Unul dintre presupușii traficanți de droguri a fost, de asemenea, rănit în coliziune.

Cinci ani de închisoare, dintre care patru cu suspendare

Tribunalul din Évreux l-a condamnat pe șofer la cinci ani de închisoare, dintre care patru ani au fost suspendați sub supraveghere.