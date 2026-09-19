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„Insula Iubirii”, 19 septembrie 2026. Liniștea dispare total și cutia cu surprize răsună la fete. Radu Vâlcan intră în vila băieților

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Insula iubirii 2026
Insula iubirii 2026
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În ediția din 19 septembrie 2026 a emisiunii „Insula Iubirii”, liniștea din vile este dată peste cap de noi surprize și momente tensionate. Cutia cu surprize răsună în vila fetelor, iar Radu Vâlcan își face apariția în vila băieților, unde urmează să anunțe ce se întâmplă mai departe.

Cuprins:

Cine iubește nu lasă, este mesajul adus, an de an, de cel mai dur test al relațiilor. Dacă la început de drum, cuplurile au siguranță și doar mici îndoieli, fiecare pas îi face să realizeze câte lucruri nu realizau acasă și câte au de aflat despre partenerii lor, atunci când intervine distanța și imposibilitatea de a comunica. Insula Iubirii scrie un capitol captivant la Antena 1 și pe AntenaPLAY, care continuă în această seară, de la ora 20:00, cu momente tensionate.

„Insula iubirii” 2026VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 66

După primul bonfire al fetelor, lacrimile au curs pentru Bianca și Claudia, iar îndoielile au apărut pentru Bianca Iotu. Deși fericite că au avut ocazia să-și revadă partenerii, toate au înțeles că nimic nu va mai fi la fel. Nici pentru băieți nu a mai fost cale de întoarcere. După alegerea de date, Radu Vâlcan i-a anunțat că seara va fi egală cu prima lor ceremonie a focului. Iar primele declarații au aprins deja atmosfera.

Câți români s-au uitat la „Insula iubirii”

Seara a captivat și a adus povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat cu difuzarea ediției 6.2 puncte de rating şi 27.6% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 5.0 puncte de rating şi 22.3% cotă de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:58, aproape un milion de telespectatori au fost prinși de primele bonfire.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.6% cotă de piaţă, dar și pe ȋntregul interval de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.4 puncte de rating și 25.3% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Remi va continua să povestească despre relația lui cu Bianca

Starea de agitație va crește în doar câteva ore. Remi va continua să povestească despre relația lui, la discuția cu Radu, iar ceilalți vor putea vedea și ei primele imagini cu partenerele lor și cu modul în care acestea reacționează la test.

Apogeul va urma puțin mai târziu, când într-o noapte ce va părea destinată distracției și dansului, totul se va schimba într-o clipită. În vila fetelor va răsuna, pentru a doua oară deja, cutia cu surprize, iar în casa băieților își va face apariția Radu Vâlcan cu tableta care va sublinia că sunt imagini urgente ce trebuie discutate.

Ce vor auzi fetele de această dată și ce-l va face pe Jaguarul să spună că sunt unele dintre cele mai urâte cuvinte auzite de el? Care dintre băieți va simți cum gustul petrecerii devine gustul emoției și al discuțiilor dificile? Totul, în doar câteva ore!

„Insula Iubirii”, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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Tags: Thailanda Antena 1 Insula iubirii cupluri Radu Vâlcan
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