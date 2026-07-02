Desenul animat, inspirat vag dintr-o poveste populară rusă transmisă oral, este unul dintre cele mai populare de pe YouTube. Unul dintre episoadele sale, intitulat „Reţeta dezastrului”, are peste 4,6 miliarde de vizualizări pe această platformă.

Desenul animat este criticat de unele țări ocupate pe vremuri de Uniunea Sovietică, precum Estonia și Ucraina, care denunță o formă de „putere soft” rusă.

Desen animat achiziționat în tăcere de Netflix

Având în vedere că serialul a fost achiziționat în tăcere de Netflix şi este disponibil și pe platforma digitală a ITV, ITVX, un grup de deputaţi din Partidul Liberal-Democrat, Partidul Laburist, Partidul Conservator, Partidul Ecologist, Partidul Național Scoțian şi Partidul Țării Galilor i-au adresat o scrisoare secretarei de stat pentru Cultură, Lisa Nandy, solicitându-i să intervină.

Scrisoarea, coordonată de liberal-democratul Tom Gordon şi semnată de peste 50 de deputaţi, atrage atenția că unele dintre năzbâtiile Mașei, o fetiţă în vârstă de 4 ani, constituie „conţinut propagandistic” al Moscovei care „nu este deloc subtil”.

Imagini controversate cu simboluri ale terorii sovietice

Deputaţii menţionează un episod în care Mașa poartă o şapcă de membru al echipajului unui tanc şi o uniformă din perioada sovietică, precum şi un alt episod în care poartă o şapcă asociată istoric cu NKVD, poliţia secretă a Uniunii Sovietice. Aceştia reamintesc că NKVD a fost „responsabilă de deportări în masă, execuţii şi persecutarea a zeci de milioane de oameni”.

Imaginile respective au fost folosite şi pe contul de X al studioului de animație rus Animaccord, cu sediul în Cipru. Postarea este însoțită de următoarea descriere: „O adevărată fată de armată cu o plasă de fluturi! Ura, acum sunt în armată!”.

Deputaţii britanici semnalizează că acest lucru „normalizează în mod activ iconografia militară sovietică pentru un public global format din copii mici”.

Guvernul britanic, îndemnat să ia măsuri

„Vă scriem pentru a solicita măsuri urgente din partea Guvernului, în urma anunţului făcut de Netflix privind achiziţionarea a două noi sezoane ale serialului de animaţie rus «Mașa şi Ursul» şi prelungirea acordului de licenţă pentru sezoanele existente şi serialele derivate în peste 100 de ţări.

Acest conţinut este difuzat şi în Regatul Unit pe ITVX. Copiii britanici au acces la acesta atât prin intermediul unei importante platforme globale de streaming, cât şi prin intermediul unui post de televiziune naţional de renume, iar noi considerăm că acest lucru este inacceptabil”, se arată în scrisoare.

„Părinţii britanici au dreptul să se aştepte ca orice conținut la care au acces copiii lor prin intermediul platformelor autorizate să fi fost supus unei verificări corespunzătoare, mai ales în cazul în care aliaţii noştri au ridicat îngrijorări credibile cu privire la propaganda de stat”, adaugă deputații care au semnat scrisoarea.

Aceştia au făcut referire la concluziile Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, care a subliniat că „Mașa şi Ursul” nu este „doar un desen animat, ci un instrument al puterii soft ruseşti”. Acest desen animat „batjocorește tradiţiile altor naţiuni prin comportamentul Mașei şi normalizează simbolurilor sovietice, precum și temele militariste”.

Rușii nu recunosc că fac propagandă

Animaccord contestă aceste acuzaţii și susține că o companie privată care nu a beneficiat niciodată de finanţare din partea statului rus. Deloc surprinzător, presa de stat din Rusia susține de asemenea că serialul nu ar conţine elemente de propagandă.

Ministerul Culturii, Mass-media şi Sportului a refuzat să comenteze scrisoarea. Nici ITV nu a oferit o reacție. Se pare că acordul privind difuzarea serialului nu implică o sumă mare, notează The Guardian.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 15:43
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
Exclusiv Interviu
Politică 12:55
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
Parteneri
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Adevarul.ro
Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”
Ce s-a întâmplat cu Paul Pîrvulescu după ce s-a retras din fotbal. Anunțul făcut de soție
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Paul Pîrvulescu după ce s-a retras din fotbal. Anunțul făcut de soție
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Stiri Mondene 18:14
Alexandru Ciucu a clarificat lucrurile după ce Ioana Ginghină a vorbit despre el: „Am avut o chimie”
Insula Iubirii - Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Stiri Mondene 18:05
Insula Iubirii – Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
ObservatorNews.ro
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Mediafax.ro
Toți șoferii fac ACEEAȘI greșeală înainte de concediu. Regula de 0,2 care îți poate SALVA vacanța
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 15:43
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 14:42
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Fotbalist din Palestina, ucis de Israel în Fâșia Gaza! Abia se căsătorise și urma să aibă un copil
Fanatik.ro
Fotbalist din Palestina, ucis de Israel în Fâșia Gaza! Abia se căsătorise și urma să aibă un copil
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație