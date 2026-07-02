Desenul animat, inspirat vag dintr-o poveste populară rusă transmisă oral, este unul dintre cele mai populare de pe YouTube. Unul dintre episoadele sale, intitulat „Reţeta dezastrului”, are peste 4,6 miliarde de vizualizări pe această platformă.

Desenul animat este criticat de unele țări ocupate pe vremuri de Uniunea Sovietică, precum Estonia și Ucraina, care denunță o formă de „putere soft” rusă.

Desen animat achiziționat în tăcere de Netflix

Având în vedere că serialul a fost achiziționat în tăcere de Netflix şi este disponibil și pe platforma digitală a ITV, ITVX, un grup de deputaţi din Partidul Liberal-Democrat, Partidul Laburist, Partidul Conservator, Partidul Ecologist, Partidul Național Scoțian şi Partidul Țării Galilor i-au adresat o scrisoare secretarei de stat pentru Cultură, Lisa Nandy, solicitându-i să intervină.

Scrisoarea, coordonată de liberal-democratul Tom Gordon şi semnată de peste 50 de deputaţi, atrage atenția că unele dintre năzbâtiile Mașei, o fetiţă în vârstă de 4 ani, constituie „conţinut propagandistic” al Moscovei care „nu este deloc subtil”.

Imagini controversate cu simboluri ale terorii sovietice

Deputaţii menţionează un episod în care Mașa poartă o şapcă de membru al echipajului unui tanc şi o uniformă din perioada sovietică, precum şi un alt episod în care poartă o şapcă asociată istoric cu NKVD, poliţia secretă a Uniunii Sovietice. Aceştia reamintesc că NKVD a fost „responsabilă de deportări în masă, execuţii şi persecutarea a zeci de milioane de oameni”.

Imaginile respective au fost folosite şi pe contul de X al studioului de animație rus Animaccord, cu sediul în Cipru. Postarea este însoțită de următoarea descriere: „O adevărată fată de armată cu o plasă de fluturi! Ura, acum sunt în armată!”.

Deputaţii britanici semnalizează că acest lucru „normalizează în mod activ iconografia militară sovietică pentru un public global format din copii mici”.

Guvernul britanic, îndemnat să ia măsuri

„Vă scriem pentru a solicita măsuri urgente din partea Guvernului, în urma anunţului făcut de Netflix privind achiziţionarea a două noi sezoane ale serialului de animaţie rus «Mașa şi Ursul» şi prelungirea acordului de licenţă pentru sezoanele existente şi serialele derivate în peste 100 de ţări.

Acest conţinut este difuzat şi în Regatul Unit pe ITVX. Copiii britanici au acces la acesta atât prin intermediul unei importante platforme globale de streaming, cât şi prin intermediul unui post de televiziune naţional de renume, iar noi considerăm că acest lucru este inacceptabil”, se arată în scrisoare.

„Părinţii britanici au dreptul să se aştepte ca orice conținut la care au acces copiii lor prin intermediul platformelor autorizate să fi fost supus unei verificări corespunzătoare, mai ales în cazul în care aliaţii noştri au ridicat îngrijorări credibile cu privire la propaganda de stat”, adaugă deputații care au semnat scrisoarea.

Aceştia au făcut referire la concluziile Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, care a subliniat că „Mașa şi Ursul” nu este „doar un desen animat, ci un instrument al puterii soft ruseşti”. Acest desen animat „batjocorește tradiţiile altor naţiuni prin comportamentul Mașei şi normalizează simbolurilor sovietice, precum și temele militariste”.

Rușii nu recunosc că fac propagandă

Animaccord contestă aceste acuzaţii și susține că o companie privată care nu a beneficiat niciodată de finanţare din partea statului rus. Deloc surprinzător, presa de stat din Rusia susține de asemenea că serialul nu ar conţine elemente de propagandă.

Ministerul Culturii, Mass-media şi Sportului a refuzat să comenteze scrisoarea. Nici ITV nu a oferit o reacție. Se pare că acordul privind difuzarea serialului nu implică o sumă mare, notează The Guardian.

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