În clipul video pot fi văzuți, printre altele, doi dintre spărgători: unul poartă o cagulă neagră și o vestă galbenă, iar celălalt este îmbrăcat în negru și are pe cap o cască de motociclist. Amândoi pătrund în Galeria Apollo, unde erau bijuteriile.

Ce soir dans Sept à Huit, document exceptionnel sur le casse du Louvre.

En exclusivité, les images des braqueurs captées par les caméras de vidéosurveillance du musée. Le reportage est à retrouver en intégralité ce soir à 18h40 sur @TF1 et en replay sur @tf1plus. pic.twitter.com/EpHWFtcRjN — Sept à Huit (@7a8) January 18, 2026

Imaginile, difuzate în emisiunile „Sept à huit” și „Complément denquête”, îi arată pe cei doi bărbați trecând peste ușa-fereastră, după ce au urcat cu ajutorul unui lift de marfă.

Unul dintre cei doi bărbați atacă, folosind un polizor unghiular, vitrina în care se afla diadema împărătesei Eugénie, pe care reușește să o apuce după ce lovește sticla cu pumnul.

Ulterior, acesta îl ajută pe cel de-al doilea infractor, care „lucra” la vitrina alăturată și care ia mai multe bijuterii cu mare rapiditate.

Întreaga operațiune a durat mai puțin de patru minute și a decurs sub privirile câtorva agenți neputincioși.

Unul dintre ei este surprins ținând în mână un stâlp de ghidare, fără să știe ce să facă, potrivit imaginilor France Télévisions.

Prada celor doi hoți care au pătruns la Luvru, cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța, a fost estimată la 88 de milioane de euro.

Hoții ar fi putut fi opriți „în 30 de secunde”, a apreciat, la mijlocul lunii decembrie, Noël Corbin, șeful Inspectoratului General pentru Afaceri Culturale (Igac).

Amintim că un jaf-fulger a avut loc, duminică dimineață, pe 19 octombrie, la scurt timp după deschiderea Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume.

În jurul orei 9.30, indivizii au pătruns în Galeria Apollo, după ce s-au urcat din exterior cu o nacelă, au spart ferestrele sălii cu ajutorul unui polizor și au furat bijuteriile care erau protejate de vitrine. Jaful de la Luvru a durat doar 7 minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE