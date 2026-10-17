Un Lexus RX de 70.000 de euro, transportat de un uzbek și căutat de polițiștii din Suedia, a fost găsit în Portul Constanţa. Unde urma să ajungă

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un autoturism de lux, evaluat la 70.000 de euro și căutat de autoritățile din Suedia pentru confiscare, a fost descoperit pe 16 octombrie 2026 de polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră Române. Bolidul de lux Lexus RX se afla într-o semiremorcă inspectată în timpul unui control de rutină asupra unui ansamblu rutier condus de un cetățean uzbek.
După verificarea documentelor și a seriei de șasiu, s-a constatat că vehiculul de lux urma să fie transportat pe o navă de tip RO-RO cu destinația Georgia. În prezent, autoturismul a fost reținut pentru continuarea cercetărilor.
Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, conform art. 270 alin. (1) din Codul Penal, se menționează în comunicatul Poliției de Frontieră Române.