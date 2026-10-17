Mesajul șefului Statului Major după ce două drone rusești tip Geran au fost doborâte în 4 minute de piloții români de F-16 deasupra Mării Negre

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a transmis sâmbătă seară, 17 octombrie, că „intervenţia piloţilor a demonstrat profesionalism, capacitate de reacţie rapidă şi stăpânire de sine”.

„Siguranţa românilor este prioritatea noastră. În această seară, piloţii Forţelor Aeriene Române au doborât două drone care au pătruns în spaţiul aerian al României, deasupra Mării Negre. Intervenţia lor a demonstrat profesionalism, capacitate de reacţie rapidă şi stăpânire de sine în situaţii în care fiecare secundă şi fiecare decizie contează”, a transmis Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.

„Românii trebuie să ştie că în spatele fiecărei astfel de intervenţii se află oameni bine pregătiţi, care îşi cunosc responsabilităţile şi sunt gata să acţioneze pentru siguranţa lor. Ne facem datoria. Cu profesionalism, responsabilitate şi respect faţă de cei pe care îi protejăm”, a adăugat el.

Reacția a venit după ce militarii români au doborât două drone aflate deasupra apelor teritoriale ale României. Mai exact, prima a fost doborâtă la ora 18.01, la sud-est de Sulina, iar cea de-a doua la ora 18.05, la est de Sulina.

„Două drone aeriene angajate și doborâte acum câteva minute de piloții militari români deasupra Mării Negre, în câteva clipe după ce au intrat ilegal la noi în țară. Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km SE de Sulina. Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la 18:05, la 5 minute dupa ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km E de Sulina”, a transmis ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Ministerul Apărării a precizat că „țintele neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție”, mai exact erau de proveniență rusească.