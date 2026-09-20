Început de compania americană Bechtel în 2004 și trecut ulterior prin mâinile spaniolilor de la Corsan și ale firmei românești Trameco, segmentul Autostrăzii A3 dintre Biharia și Chiribiș părea blocat într-o „telenovelă” fără sfârșit. După 22 de ani de eșecuri, cei 28,5 kilometri aflați în întregime în județul Bihor sunt la un pas de a fi inaugurați în decembrie 2026.

Iar circulația ar putea fi deschisă cu cinci luni înainte de termenul contractual actualizat, potrivit estimărilor Asociației Pro Infrastructură. De asemenea, lotul vecin, de 26,35 kilometri, între Suplacu de Barcău și Chiribiș, va fi deschis cel mai probabil în luna noiembrie.

„Sunt șanse mari ca în decembrie să se deschidă circulația pe cei 28,55 kilometri ai Autostrăzii Transilvania dintre Biharia și Chiribiș și să se încheie astfel una dintre cele mai halucinante povești din infrastructura românească”, scriu duminică, 20 septembrie, pe Facebook, reprezentanții ONG-ului.

Proiect început în urmă cu 22 de ani

Pro Infrastructură a prezentat și cum a fost blocat acest proiect important de infrastructură ani de zile în licitații și rezilieri.

„Filmul e greu de imaginat chiar și pentru cei mai inventivi scenariști. Lucrările au fost demarate în 2004 de Bechtel și reziliate cu americanii în 2013 la 50% stadiu fizic pe Suplacu de Barcău-Borș. În 2015 s-a recontractat cu spaniolii de la Corsan-Corviam și… iar s-a reziliat în 2016 fiindcă ibericii n-au făcut practic nimic. Se lansează o nouă licitație în 2017 și abia după trei ani, în iunie 2020, se semnează cu Trameco”, potrivit sursei citate.

Dar blocajul nu s-a terminat aici. „Imediat Beniamin Rus, proprietarul grupului Selina care controlează și Trameco, invocă diferențe majore între ce e în teren și expertiza CNAIR și cere 40% în plus la preț, după ce inițial ofertase la 72% din valoarea estimată. (...) Într-un final, în mai 2022, CNAIR reziliază și pornește o nouă licitație trei luni mai târziu, în august”, mai adaugă Asociația.

În cele din urmă, proiectul este câștigat de Precon, parte tot din grupul Selina controlat de omul de afaceri Beniamin Rus. În aprilie 2025, CNAIR pasează proiectul către CNIR, noua Companie de Drumuri. Iar Gabriel Budescu, directorul general al CNIR emite ordinul de începere aferent proiectării în mai 2025.

Inaugurare în decembrie, cu 5 luni înainte de termen

Deși termenul contractual de finalizare a lucrărilor este mai 2027, acestea ar putea fi finalizate cu cinci luni înainte.