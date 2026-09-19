Cei 26,35 kilometri ai Autostrăzii A3 dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș vor fi dați în circulație cel mai probabil în luna noiembrie, potrivit Asociației Pro Infrastructură. Deschiderea vine cu o ușoară întârziere față de termenul contractual actualizat.

Serie de întârzieri la lotul Suplacu de Barcău și Chiribiș

Șoferii vor putea circula în această toamnă pe segmentul de 26,35 km dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al Autostrăzii A3, două localități aflate în nord-estul județului Bihor, la limita cu județul Sălaj.

Asociația Pro Infrastructură estimează că deschiderea oficială va avea loc în luna noiembrie, după o serie de întârzieri pe parcursul etapelor de proiectare și execuție.

„Probabil în noiembrie circulăm pe Autostrada A3 între Suplacu și Chiribiș. Chiar dacă finalul lunii octombrie teoretic este posibil, inaugurarea celor 26,35 kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș se va face în noiembrie”, au scris sâmbătă, 19 septembrie, pe Facebook, reprezentanții ONG-ului.

Lucrările sunt realizate de antreprenorul român Construcții Erbașu.

„Rămânem cu un gust amar fiindcă antreprenorul Erbașu putea mai mult. Întârzierea față de termenul contractual din iulie 2026 nu este mare dar devine vizibilă. S-au pierdut câteva luni și în perioada de proiectare. Deși la începutul șantierului mobilizarea a fost foarte bună, ulterior constructorul a scăzut ritmul, în special în punctele critice din zona Porț-Suplacu de Barcău”, potrivit sursei citate.

Ce lucrări au rămas în urmă

Punctul critic al lotului îl reprezintă structurile din apropierea lacului Suplacu de Barcău și zona satului Porț, aflat exact la granița dintre județele Bihor și Sălaj.

„Acum avem asfalt peste tot, mai puțin pe o secțiune de terasament în apropiere de culeea sudică a viaductului de la Suplacu de Barcău și la conexiunea «semi-nod» de lângă Porț/Marca. Singura structură rămasă în urmă este pasajul peste A3 din zona câmpului de sonde care nu este critică pentru inaugurare, dacă se dorește darea în trafic mai repede”, precizează Pro Infrastructură.

Vești bune pentru lotul Biharia - Chiribiș

Și lotul Biharia - Chiribiș din Autostrada A3 are șanse mari să fie deschis până la sfârșitul anului 2026.

Segmentul de 28,55 de kilometri se află în întregime tot în județul Bihor. Lucrările sunt realizate de asocierea Precon Transilvania și Citadina 98.

Episodul Bechtel

Pro Infrastructură a adus în discuție și cazul „Bechtel”, considerat cel mai mare eșec contractual din istoria infrastructurii din România. În noiembrie 2003, guvernul condus de Adrian Năstase a aprobat contractul pentru construcția Autostrăzii Transilvania A3 (415 km, între Brașov și Borș) prin încredințare directă (fără licitație publică n.r.) către compania americană Bechtel, pentru o sumă estimată inițial la 2,2 miliarde de euro.

Contratul cu Bechtel a fost reziliat definitiv în 2013. Statul român a plătit în cele din urmă peste 1,4 miliarde de euro pentru a primi doar 52 de kilometri de autostradă finalizați: tronsonul Câmpia Turzii-Gilău. Restul șantierelor au fost abandonate pentru mulți ani, iar ulterior au trebuit relicitate de la zero, la prețuri mult mai mari.

„Se pare că în sfârșit scăpăm de unul din cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Din fericire, și vecinul spre Biharia are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004!”, mai menționează sursa citată.

Compania Erbașu este al patrulea constructor de pe lotul dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș.

Termenul contractual era iulie 2026

Astfel, Erbașu este al patrulea constructor care lucrează pe această bucată de autostradă în cei 22 de ani trecuți de la prima cupă de excavator.

Contractul cu Erbașu a fost semnat în 24 noiembrie 2023 și prevedea 6 luni de proiectare și 18 de execuție.

Potrivit Pro Infrastructură, proiectul tehnic a fost aprobat cu întârziere, în 19 decembrie 2024. În cele din urmă, abia în 20 ianuarie 2025 a fost emis ordinul de începere pentru lucrări. Astfel, termenul contractual de finalizare actualizat a fost sfârșit de iulie 2026 și acesta depășit.

Cu toate acestea, Construcții Erbașu anunță că traseul este foarte aproape de forma sa finală.