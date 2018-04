Vasi Rădulescu, un medic din București, a pornit o campanie de strângere de bani pentru bătrânul bătut de doi tineri la Brașov, reușind să adune până acum aproximativ 40.000 de lei.

Medicul Vasi Rădulescu a fost impresionat de imaginiele în care un bătrân era bătut cu multă cruzime la Brașov de doi tineri și a demarat o campanie prin care să îl ajute.

”Am vorbit cu purtătorul de cuvânt al spitalului. Are traumatisme faciale, o mică fractură cervicală, este încă foarte marcat de tot ce i s-a întâmplat, dar starea în rest e bună. Nu are acte. Cei de asistența socială au început demersurile să îi facă acte provizorii, apoi va apărea și un cont bancar. E din Focșani și lucra cu ziua în Brașov. Stătea undeva la marginea orașului, în condiții grele. Nu are locuință. Cei de la Spitalul Județean Brașov se ocupă IMPECABIL de dumnealui. Urmează să facă iar ecografii și RMN. Îl vor ține până după Paști, chiar dacă medical pare totul bine. Îl țin ca să fie liniștit, să doarmă bine, să aibă mâncare. Oameni!”, scrie Vasi Rădulescu pe Facebook.