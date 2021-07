Rapoartele au început să sosească în jurul orei 1 dimineaţa, videoclipuri postate pe reţelele de socializare arătând lumina strălucitare deasupra portului Holmestrand, la sud de Oslo.

Reţeaua norvegiană Meteor analiza duminică înregistrările video şi alte date pentru a încerca să identifice originea şi destinaţia obiectului. Datele preliminare au sugerat că meteoritul ar putea să fi lovit Pământul într-o zonă împădurită numită Finnemarka, la doar 60 km vest de capitala Oslo, a anunţat reţeaua.

„A fost o nebunie”, a declarat pentru Reuters Morten Bilet, care a văzut şi a auzit meteoritul.

Meteoritul a cazut cu 15-20 km pe secundă şi a luminat cerul nopţii timp de aproximativ cinci până la şase secunde, a spus Bilet. Cerul de vară era întunecat, zilele începând să fie mai scurte de la sfârşitul lunii iunie.

„Ceea ce am avut noaptea trecută a fost o bucată mare de rocă, care călătorea probabil între Marte şi Jupiter, unde este centura noastră de asteroizi.”, a spus Bilet.

#dkpol #universe #NASA #Meteor #astro #Astrophysics

During night to sunday, a meteor dropt and light up the sky over Norway – and Could be seen from several places. Here in Norways Capital Oslo.



More Videos here ?https://t.co/jDd04JHCSq https://t.co/4vA12rJGNU pic.twitter.com/H3lTsvQ55V