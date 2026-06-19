Peste 92.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă în urma acestei investiții.

„Peste 1 miliard de lei pentru modernizarea și extinderea serviciilor de apă și canalizare în județul Tulcea.Este o investiție care va schimba viața oamenilor din 11 localități, de la Tulcea și Isaccea până la Sulina, Crișan și Chilia Veche. Peste 92.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă, iar gradul de acces la apă potabilă de calitate va ajunge la 100% în zonele vizate de proiect”, a scris Dragoș Pîslaru joi, 18 iunie, pe Facebook.

Comisia Europeană a respins, în trecut, documentația proiectului.

„Acest proiect are și o poveste importantă. În urmă cu doar câțiva ani, Comisia Europeană considera că documentația nu era suficient de matură pentru finanțare. Proiectul a fost retras, revizuit, îmbunătățit și pregătit din nou, cu sprijinul experților europeni și al tuturor instituțiilor implicate. Astăzi, după ani de muncă, semnăm contractul de finanțare. Este o dovadă că fondurile europene nu înseamnă doar bani. Înseamnă perseverență, profesionalism și capacitatea de a transforma proiecte complexe în investiții reale pentru comunități”, a mai spus ministrul.

Proiectul include o investiție de peste 205 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea a 133 km de rețele de apă și 112 km de canalizare, optimizarea stațiilor de tratare și epurare, precum și implementarea unor soluții de eficiență energetică și reducere a emisiilor.

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