Un milionar din Thailanda oferă peste 300.000 de dolari cui se însoară cu fiica lui virgină

Karnista este o tânără în vârstă de 26 de ani, fiica milionarului thailandez Arnon Rodthong. Este frumoasă de pică, este virgină, iar tatăl său vrea să mărite. Astfel că bogătașul thailnadez a făcut o ofertă de nerefuzat de o rețea de socializare. Acesta oferă 315.000 de dolari celui care o ia de nevastă pe Karnista, potrivit Infobae.

Milionarul thailandez are și câteva pretenții în ceea ce-l privește pe viitorul ginere: să fie foarte muncitor și nu foarte instruit – nu e neapărat necesar să aibă studii superioare. De asemenea, pretendentul trebuie să cunoască limbile chineză și engleză și să aibă experiență în agricultură.

Pe lângă suma respectivă, viitorul ginere al milionarului thailandez va rămâne și cu ferma pe care acesta o deține în provincia Chumhon, din sud-estul Thailandei.

De când a făcut anunțul pe internet, bogătașul thailandez a primit sute de mesaje de la pretendenți la mâna fiicei sale.

Arnon Rodthong este un om de afaceri din Thailanda. Se ocupă cu importul și exportul de fructe. Acesta are plantații de durian. Durian este un fruct exotic cunoscut şi sub denumirea de „regele fructelor” în Asia de Sud, datorită efectelor benefice pe care le are asupra corpului. Este cunoscut pentru mirosul său respingător.

Fructul durian este bogat în vitamina B6 şi B9, vitamina C, vitamina A, fibre, potasiu, mangan, cupru, fosfor magneziu, calciu, fier, zinc şi sodiu. Dintre vitamine, ponderea cea mai mare o are vitamina C care joacă un rol important în producerea de colagen, astfel ajută la vindecarea rănilor. Durianul este indicat şi pentru a preveni anemia datorită cantităţii de fier şi vitamina B9 din compoziţie, iar vitamina B6 ajută la depăşirea/prevenirea stărilor de depresie şi tratează insomnia.

