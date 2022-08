Lilly Simon, o tânără de 33 de ani din Brooklyn, SUA, nu are variola maimuței. Ea are însă neurofibromatoză de tip 1, o afecțiune genetică care cauzează creșterea tumorilor la nivelul terminațiilor nervoase. Aceste tumori au fost filmate pe furiș de un utilizator TikTok în timp ce Lilly se afla în metrou într-o joi, la sfârșitul lunii iulie, în drum spre muncă.

În videoclip, Lilly stă în metrou purtând pantaloni scurți, un tricou și o mască cu model de frunze. Se uită în telefonul mobil, fără să știe că este înregistrată.

Videoclipul a fost postat ulterior pe TikTok cu un emoji de maimuță și un semn de întrebare deasupra, părând să indice că tânăra ar călători cu metroul în timp ce suferă de variola maimuței, virusul declarat recent de Organizația Mondială a Sănătății o urgență sanitară globală.

Câteva zile mai târziu, sora lui Lilly a sunat-o. Ea văzuse înregistrarea video. „Unii dintre prietenii ei au contactat-o”, a spus sora acesteia. Ea a spus că vestea a lovit-o din plin.

„Răutatea oamenilor față de această afecțiune nu e ceva nou pentru mine”, a declarat Lilly Simon, care lucrează ca manager de proiect și a muncit pentru Școala New York Times, un program educațional care face parte din The New York Times Company. „O am încă de când eram copil”. Ea a spus că, odată cu recenta creștere a cazurilor de variolă a maimuțelor, s-a gândit că așa ceva era „inevitabil”.

Una dintre simptomele comune ale variolei maimuței este o erupție cutanată dureroasă care se transformă în pustule în relief care, în cele din urmă, se acoperă cu cruste și cad pe măsură ce boala își urmează cursul. În timp ce majoritatea persoanelor care contractează virusul vor dezvolta pustule, experții spun că este posibil să existe doar o singură leziune sau ca pustulele să fie localizate exclusiv la organele genitale ale unei persoane.

A fost făcută leproasă

În videoclipul de pe TikTok, persoana care înregistrează mărește ecranul pe brațele, picioarele și gleznele femeii, unde micile sale tumori apar ca niște umflături ridicate pe piele. În copilărie, doamna Simon a spus că a fost numită „leproasă”, iar colegii ei din școala primară făceau glume despre faptul că ar avea variolă.

Inițial, s-a gândit dacă să răspundă sau nu. „Inima mi-a stat în piept și, dintr-o dată, a trebuit să mă decid”, a spus Lilly Simon. „Să mă împotrivesc? Nu se poate ascunde faptul că sunt eu. Sau, cum ar trebui să răspund?”.

În cele din urmă, ea a decis să își „lipească” răspunsul la videoclipul inițial. (Pe TikTok, „a lipi un video” înseamnă să adaugi noul tău videoclip la un clip existent în aplicație. În acest caz, utilizatorii pot vedea câteva secunde din videoclipul original de la metrou, înainte ca femeia să apară pe ecran și să spună întreaga poveste).

„Tumorile sunt benigne, dar sunt încă pe toată pielea mea și îmi dau o mulțime de complicații de sănătate, atât fizice, cât și mentale”, spune Lilly în videoclipul său. Vorbind cu The New York Times, doamna Simon a adăugat că a fost diagnosticată la vârsta de 8 ani, a suferit mai multe intervenții chirurgicale și are tumori care îi cresc în creier și în ochi. În prezent, nu există un tratament pentru neurofibromatoza de tip 1. Aceasta nu este contagioasă.

Femeia a spus că aceste complicații includ, de asemenea, scolioza, pe care a reușit să o țină „sub control” prin activități precum yoga, sport și stretching, și mai multe tumori care i-au crescut în interiorul urechilor, care îi afectează auzul.

„Nu vă voi lăsa pe niciunul dintre voi să anuleze anii de terapie și vindecare pe care a trebuit să îi îndur pentru a face față afecțiunii și, bineînțeles, pentru a exista în preajma unor oameni ca voi”, spune ea în video.

Videoclipul ei a fost vizualizat de peste un milion de ori pe TikTok. Videoclipul original de pe TikTok a fost între timp șters, dar nu înainte de a acumula un număr semnificativ de vizualizări. (Nu este clar dacă videoclipul original a fost eliminat de TikTok sau de către autor).

