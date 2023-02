John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională din cadrul Casei Albe, a confirmat incidentul în cadrul unei conferințe de presă de vineri. Oficialii americani au precizat că nu este clar dacă obiectul era un balon, însă se deplasa la o altitudine care îl transforma într-o potențială amenințare la adresa aeronavelor civile.

Joe Biden a ordonat doborârea obiectului neidentificat „din exces de precauție”, a precizat Kirby. Reprezentantul Casei Albe a adăugat că obiectul a fost doborât deasupra apelor din largul coastelor statului american Alaska.

John Kirby to NBC’s @KellyO on a „high-altitude object” being shot down over U.S. air space in Alaska: „[T]he President absolutely was involved in this decision. He ordered it…We’re calling this an object b/c that’s the best description we have rn. We do not know who owns it” pic.twitter.com/nuYTyWceDE