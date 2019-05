Un ospătar i-a înapoiat un cec de peste 400.000 de dolari unei cliente. Aceasta nici măcar nu-i lăsase bacșiș

Sțâmbătă, Armando Markaj curăța mesele din restaurantul Patsy’s din New York, acolo unde lucrează ca ospătar. Pe una dintre mesele la care servise, acesta a găsit un plic. În momentul în care l-a deschis, în plin a descoperit un cec în valoare de 424.000 de dolari. A alergat la intrare, după clienta sa, însă aceasta dispăruse.

În încercarea de a o găsi pe deținpătoarea cecului, prorpietarul restaurantului a sunat la cotidianul Daily News, pentru a cere ajutor.

Astfel a fost descoperită Karen Vinacour, cea care a pierdut cecul la restaurant. Femeia este pensionară, iar cecul reprezenta suma pe care aceasta o obținuse din vânzarea apartamentului în care locuia. banii urma să-i folosească drept avans pentru o nouă casă.

EXCLUSIVE: Ex-social worker gets $424K cashier's check back at Patsy's pizzeria

The med student waiter, 27, got the check back to the woman who nearly bankrupted herself — & stiffed him at lunch. He gave the check right to his boss.https://t.co/54LVQkqFos

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 11, 2019