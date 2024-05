Acest avion datând din al Doilea Război Mondial zbura către baza aeriană Coningsby, în estul Angliei, atunci când s-a prăbuşit pe un câmp, sâmbătă, după ora locală 13.00 (15.00, ora României).

'A RAF pilot has died in a “tragic accident” after a Spitfire plane crashed into a field in Coningsby, Lincolnshire during an event to commemorate the Battle of Britain.' (Aviation MT)



