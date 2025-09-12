Balustrada podului s-a desprins din suport pe o lungime de 10 metri și atârnă înspre albia râului, iar trotuarul a căzut pur şi simplu în apă, pe o lungime de 20 de metri. Localnicii spun că de la o zi la alta, situația devine tot mai gravă.

„Eu am crezut prima dată că a fost un accident de circulaţie. Dar până la urmă am aflat că s-a prăbuşit singur”, spune un martor, în timp ce un altul adăugă:

„Eu aş opri circulaţia, domn’le. Pentru siguranţa populaţiei care trece pe acolo. Trece un camion din ăla de 30 de tone, de 50 de tone, Doamne fereşte!”.

Autorităţile au transmis că lucrările de consolidare vor începe în primăvara anului viitor, reparația podului fiind inclusă într-un proiect de un miliard de lei care prevede și centura ocolitoare a oraşului.

„Suntem în procedură acum de achiziţie, atât pentru execuţia de lucrări cât şi pentru partea de supervizare lucrări. Conform graficului impus de finanţator, trebuie să finalizăm procedura de achiziţie până în martie 2026„, spune Mihai Pascu, director DGDJSP.

