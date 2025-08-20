Impactul emoțional asupra victimei

Marcin Zielinski, în vârstă de 27 de ani, a fost surprins scotocind prin sertarele lui Lea-Ann Sullivan și luând o pereche de lenjerie intimă pe care a băgat-o în buzunarul de la spate. Ofițerul a pledat vinovat pentru furt și exercitarea coruptă a atribuțiilor polițienești.

Lea-Ann Sullivan, mama a doi copii, a descris experiența ca fiind un „coșmar” care i-a provocat nopți nedormite și luni de stres emoțional.

„Cred că am plâns, am râs, am fost furioasă. Mă simt vulnerabilă, speriată. Cred că mă simt rău în legătură cu întreaga situație”, a declarat ea pentru Daily Mail.

Victima s-a simțit atât de „violată” încât a aruncat toată lenjeria intimă și comoda, deoarece îi aminteau constant de incidentul traumatizant.

Impactul incidentului asupra familiei

Fiica lui Lea-Ann, care suferă de autism, a fost de asemenea afectată de incident. Acum se teme atât de tare de poliție încât ezită să îi contacteze în caz de nevoie.

„Fetița mea se tot gândește dacă nu cumva au luat ceva și din camera ei, pentru că acolo nu sunt camere”, a explicat Lea-Ann.

Dezvăluirea furtului

Incidentul a fost descoperit când partenerul Lea-Ann, Grant, a verificat înregistrările camerei video de la ușă în timp ce ea era încă reținută pentru o altă chestiune.

„Nu am văzut decât câteva zile mai târziu pe cameră polițistul deschizând sertarul și revenind de mai multe ori la sertar”, a relatat Grant.

Pe înregistrare, Zielinski îi face semn celuilalt ofițer să meargă să caute în altă cameră, apoi deschide sertarul și își bagă lenjeria în buzunar.

Ancheta și identificarea probelor

Lea-Ann a fost nevoită să identifice lenjeria furată.

„A trebuit să mergem într-o locație secretă pentru a identifica dintre 15 perechi de chiloți pe care îi luaseră din casa ofițerului. Chiloții furați nu erau acolo”, a explicat Grant.

Zielinski a fost condamnat la 4 luni de închisoare, o pedeapsă pe care Lea-Ann o consideră prea blândă.

„Nu mai am încredere în niciunul dintre ei, nici măcar în femei”, a concluzionat ea.

Asistent șef al Poliției din Hertfordshire, Genna Telfer, a condamnat comportamentul lui Zielinski, descriindu-l drept o „trădare fundamentală a publicului”.