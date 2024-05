Un polițist american a demisionat după ce s-a blocat în mașină cu femeia pe care o arestase și avut nevoie de un coleg ca să-i elibereze | VIDEO

Hair, care lucra la Departamentul de Poliție din San Diego de doi ani, a părăsit postul, luna trecută, cu o zi înainte de cel de-al doilea interviu programat cu anchetatorii.

Imaginile recent lansate, înregistrate cu camera corporală a polițistului, sunt din august 2023. Hair a oprit femeie suspectă, pe care a arestat-o ​​sub suspiciunea că a furat o mașină.

Ofițerul ar fi trebuit să o ducă la sediul poliției pentru interogatoriu. În înregistrare, suspecta poate fi auzită întrebându-l dacă este necăsătorit, înainte de a-i propune relații intime.

Ulterior, Hair și-a oprit camera corporală și a parcat mașina de patrulare pe o stradă lăturalnică. După aproximativ 20 de minute, polițistul a chemat un coleg, pentru a-l ajuta să iasă din automobil, susținând că ușile s-au închis accidental.

„L-am întrebat unde se află și el a spus că este lângă Cottonwood… L-am întrebat, apoi, de ce are nevoie de mine și mi-a spus că îmi va comunica în momentul în care voi ajunge acolo. A spus că este foarte jenat”, a explicat ofițerul care a intervenit și i-a deblocat pe cei doi.

Atenție, limbaj licențios!

