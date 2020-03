De Cristina Sterian,

Accidentul s-a produs după ce inspectorul Bogdan Soare de la Poliția Rutieră a municipiului Buzău nu ar fi acordat prioritrate unei dubițe de marfă. Potrivit IPJ Buzău, accidentul a avut loc duminică dimineață, pe drumul județean 205, la intersecția cu Drumul Național 1 B Buzău-Ploiești.

”În timp ce conducea pe direcția Pietroasele-Buzău, un bărbat de 33 de ani din Buzău ar fi intrat în coliziune pe fondul neacordării de prioritate cu un autoturism care circula pe DN1B din spre Buzău spre Mizil. În urma impactului, atât șoferul buzoian, cât și pasagerul din dreapta sa au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii vor întocmi dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Buzău.

Bărbatul care a provocat accidentul este polițist la Serviciul Rutier al Poliției municipiului Buzău.

De această data, el se pare că a fost cel care a încălcat regimul rutier, din primele măsurători reieșind că nu a acordat prioritate de trecere autoutilitarei cu care s-a ciocnit.

Polițistul se află la Spitalul Județean Buzău, în stare gravă. De asemenea, tânăra de 20 de ani care îl însoțea duminică dimineață, esteîn stare gravă, având leziuni severe la cap.

Starea celor doi este gravă, medicii urmând să decidă dacă îi vor transfera sau nu la București.

Pe de altă parte, după accident, colegii polițistului nu l-au putut testa pe acesta să vadă dacă era sau nu băut, însă la spital i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.