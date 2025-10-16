  • Activ în online, părintele Rafal Główczyńsk administrează canalul de YouTube „Ksiądz z Mieszkań” (Preotul de pe moșie).
  • Fondat în 2016, la Londra, OnlyFans este un serviciu de abonament plătit cu conținut pentru adulți, generat de utilizatori și monetizat prin abonamente lunare.

Părintele Główczyński este activ online de câțiva ani. Munca sa se concentrează pe a ajunge la tineri cu Evanghelia.

Acum, preotul și-a făcut un cont OnlyFans pentru a finanța deschiderea unui nou club de evanghelizare în centrul Varșoviei.

Nu știa de escorte când a închiriat locația!

Părintele Głowczyński a ales o locație neobișnuită pentru proiectul său: o fostă agenție de escorte! Nu știa de foștii chiriași când a semnat contractul de închiriere.

„În Occident există tendința de a construi cluburi de noapte în biserici abandonate. Noi vom inversa această tendință: vom crea un club-cafenea evanghelizator în locul unei foste agenții de escorte”.

„Niciun alt cleric nu a cerut sprijin la OnlyFans pentru proiectele sale acolo până acum”

Preotul a ales OnlyFans deoarece „niciun alt cleric nu a cerut sprijin pentru proiectele sale acolo până acum”.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

El speră să „aducă lumina Evangheliei în locuri unde se întâmplă multe lucruri rele”, comparând decizia sa cu vizitele lui Iisus la „vameși, păcătoși și prostituate”.

Głowczyński vede acest pas ca pe o „călătorie” într-un loc „asociat cu păcatul”.

Ce se întâmplă la Clubul Fluture

Cafeneaua creștină, numită „Clubul Fluture”, s-a deschis pe 11 octombrie. Nu va servi alcool, iar prețurile pentru mâncare și băutură vor fi stabilite de clienți.

Programul săptămânal al cafenelei evanghelice:

  • Luni: familii cu copii cu dizabilități (plata doar cu zâmbete);
  • Marți: dans pentru vârstnici;
  • Miercuri: vizionări de filme și competiții sportive;
  • Joi: discuții pe teme religioase;
  • Vineri: concerte și spectacole;
  • Weekend: petreceri fără alcool și activități pentru familii.

În iulie 2024, părintele Główczyński a deschis primul club-cafenea fără alcool și prețuri mici, tot la Varșovia, numit Cyrk Motyli.

Sunt sigur că vor apărea întrebări cu privire la motivul pentru care nu strâng bani pe Patronite sau pe o platformă similară. Răspunsul e simplu: există multe strângeri de fonduri similare pe Patronite și, din câte știu eu, niciun preot nu a cerut vreodată sprijin pentru activitățile sale pe acest tip de platformă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, arestat preventiv
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Unica.ro
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Exclusiv
Știri România 07:00
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
Cum poţi contesta amenzile de circulaţie
Știri România 06:05
Cum poţi contesta amenzile de circulaţie
Parteneri
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României
Adevarul.ro
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul României
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au reacționat șefii ASF
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au reacționat șefii ASF
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă, în toiul nopții. „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”. Ce s-a întâmplat
Unica.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă, în toiul nopții. „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”. Ce s-a întâmplat
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Exclusiv
Stiri Mondene 15 oct.
Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 15 oct.
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
ObservatorNews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Mediafax.ro
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor
KanalD.ro
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor

Politic

Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Politică 15 oct.
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift