Activ în online, părintele Rafal Główczyńsk administrează canalul de YouTube „Ksiądz z Mieszkań” (Preotul de pe moșie).

Fondat în 2016, la Londra, OnlyFans este un serviciu de abonament plătit cu conținut pentru adulți, generat de utilizatori și monetizat prin abonamente lunare.

Părintele Główczyński este activ online de câțiva ani. Munca sa se concentrează pe a ajunge la tineri cu Evanghelia.

Acum, preotul și-a făcut un cont OnlyFans pentru a finanța deschiderea unui nou club de evanghelizare în centrul Varșoviei.

Nu știa de escorte când a închiriat locația!

Părintele Głowczyński a ales o locație neobișnuită pentru proiectul său: o fostă agenție de escorte! Nu știa de foștii chiriași când a semnat contractul de închiriere.

„În Occident există tendința de a construi cluburi de noapte în biserici abandonate. Noi vom inversa această tendință: vom crea un club-cafenea evanghelizator în locul unei foste agenții de escorte”.

Preotul a ales OnlyFans deoarece „niciun alt cleric nu a cerut sprijin pentru proiectele sale acolo până acum”.

El speră să „aducă lumina Evangheliei în locuri unde se întâmplă multe lucruri rele”, comparând decizia sa cu vizitele lui Iisus la „vameși, păcătoși și prostituate”.

Głowczyński vede acest pas ca pe o „călătorie” într-un loc „asociat cu păcatul”.

Ce se întâmplă la Clubul Fluture

Cafeneaua creștină, numită „Clubul Fluture”, s-a deschis pe 11 octombrie. Nu va servi alcool, iar prețurile pentru mâncare și băutură vor fi stabilite de clienți.

Programul săptămânal al cafenelei evanghelice:

Luni: familii cu copii cu dizabilități (plata doar cu zâmbete);

Marți: dans pentru vârstnici;

Miercuri: vizionări de filme și competiții sportive;

Joi: discuții pe teme religioase;

Vineri: concerte și spectacole;

Weekend: petreceri fără alcool și activități pentru familii.

În iulie 2024, părintele Główczyński a deschis primul club-cafenea fără alcool și prețuri mici, tot la Varșovia, numit Cyrk Motyli.

Sunt sigur că vor apărea întrebări cu privire la motivul pentru care nu strâng bani pe Patronite sau pe o platformă similară. Răspunsul e simplu: există multe strângeri de fonduri similare pe Patronite și, din câte știu eu, niciun preot nu a cerut vreodată sprijin pentru activitățile sale pe acest tip de platformă.

