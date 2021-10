Un profesor de sport din Brașov care a dorit să-și păstreze anonimatul a decis chiar să dea în judecată comisia județeană de la titularizare, numită de Inspectoratul Școlar Județean Brașov, nemulțumit de nota pe care a primit-o după contestații – 4,90. Inițial, luase 4,80.

„Înainte cu o săptămână am dat și definitivatul unde am luat 8,80. Din aceeași materie am învățat și după părerea mea, examenul a fost și mai greu. Eu așteptam între 8 și 9 fiindcă știu cum m-am pregătit, ce am scris și cum am atins subiectele. Calculând în cele mai drastice moduri, tot nu aveau cum să iau nota asta”, este revoltat cadrul didactic.

Procent uriaș de note schimbate la contestații

97% dintre cei care au depus contestații în acest an la examenul de titularizare au avut nota modificată. Și asta a demonstrat încă o dată că sistemul de corectare are probleme, a spus Ministrul Sorin Cîmpeanu după examen.

„Un procent greu de explicat, în condițiile în care este necesară o încredere în evaluare. Mai mult decât atât, avem un număr de 130 de contestații care s-au soldat cu diferențe mai mari de două puncte chiar și de trei puncte, până la cinci puncte. Diferențe pe care le apreciez ca fiind inadmisibile”, spunea ministrul în luna august.

„Să-mi corecteze lucrarea cineva care nu este adormit de sistem”

Titularizarea înseamnă angajarea într-o școală pe o perioadă nedeterminată și pentru asta trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă. Pentru a fi suplinitor, candidații trebuie să primească minimum nota 5.

Profesorul brașovean nu mai poate fi nici măcar suplinitor din cauza notei. Și-a dorit mult să lucreze în învățământ, după ce s-a retras din sportul de performanță. „Mă gândesc ce face un tânăr care poate are un credit, o rată. Se angajează curier, cu toate studiile pe care le are. Eu am învățat tot anul, am sacrificat altele, știind că vin aceste examene”, spune bărbatul.

Profesorul a cerut Inspectoratului Școlar Brașov explicații și să-i recorecteze lucrarea, fără să primească un răspuns. De altfel, ISJ Brașov nu a răspuns nici la solicitarea scrisă și telefonică trimisă de Libertatea prin care solicita un punct de vedere cu privire la cazul profesorului de sport.

Pentru că, potrivit regulamentului de examen, după contestații nu mai există nicio altă cale de atac decât instanța, profesorul brașovean a apelat la un avocat.

„Cer în instanță să mi se recorecteze lucrarea cu barem deschis. Nu să mi se schimbe nota, dar să-mi corecteze lucrarea cineva care nu este adormit de sistem, să vedem ce se va întâmplat. Știu exact care vor și consecințele dacă va fi nota peste 5 sau peste 7. Merg până la Haga (oraș olandez în care se află Curtea Penală Internațională)”, a spus acesta.

Din cauza problemelor cu corectarea lucrărilor la examenele naționale, ministrul educației Sorin Cîmpeanu a spus că anul viitor va pilota corectarea online a lucrărilor de la evaluarea națională și bacalaureat. Practic, lucrările vor fi scanate și transmise la corectură. „Profesorii corectori vor putea să corecteze online, fără să se mai cunoască între ei. Deci elimini de tot subiectivismul”, a spus ministrul. Nu a luat în calcul ca acest lucru să se întâmple însă și la examenele de definitivat și titularizare pe care le susțin profesorii.

Foto ilustrativă: Shutterstock