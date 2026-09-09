În Wetzikon, în cantonul Zurich din Elveția, aproximativ 12 automobiliști au fost acuzați că au depășit viteza într-o zonă în care limita era de 30 km/h. Ulterior, s-a constatat că radarul folosit pentru măsurători înregistrase în mod repetat valori eronate, notează Blick.

Controlul de viteză fusese instalat pe un tronson unde depășirile de viteză sunt frecvente. Poliția municipală din Wetzikon a folosit un dispozitiv semi-staționar timp de o săptămână, în noiembrie 2025 și apoi în mai 2026. Patru șoferi au primit amenzi pe nedrept, iar alți șapte au fost denunțați în mod injust autorităților pentru presupuse depășiri ale vitezei.

Într-unul dintre cazuri, șoferul fusese acuzat că a depășit cu 26 km/h limita de 30 km/h, după scăderea marjei de toleranță de 3 km/h. Dacă acuzația ar fi fost confirmată, acesta ar fi riscat o sancțiune costisitoare și retragerea permisului pentru cel puțin trei luni.

Autoritățile locale și-au exprimat regretul pentru erorile de măsurare și au înțeles nemulțumirea șoferilor. Deși radarele sunt întreținute periodic și verificate de Metas, cauza exactă a erorilor nu este încă cunoscută. Potrivit autorităților, problema pare să fie legată de locul respectiv, motiv pentru care dispozitivul semi-staționar nu va mai fi folosit acolo până la noi ordine.