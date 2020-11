Sute de polițiști austrieci încearcă să dea de urma unui român în vârstă de 28 de ani, care a evadat de sub escortă sâmbătă, la St. Polten, și care e de negăsit de atunci.

Românul, care era închis din septembrie pentru infracțiuni asupra proprietății în Germania, urma să fie deportat în România, unde avea de executat o pedeapsă cu închisoarea mai îndelungată decât cea primită în Germania.

El era în tranzit în închisoarea din St. Polten, iar sâmbătă seara, în jurul orei 21.00, a reușit să evadeze după un plan extrem de bine pus la punct.

După un tratament ambulatoriu, prizonierul și-a păcălit gărzile când a părăsit Spitalul Universitar St. Polten. A fugit pe jos și apoi a urcat într-o Dacia, în care îl așteptau trei complici. Unul dintre polițiștii care-l păzeau a tras mai multe focuri de armă spre mașină, dar nu a putut opri fuga evadatului.

Mașina a fost găsită în oraș, mai târziu, iar cei patru ocupanți se urcaseră în două taxiuri și plecaseră spre Viena, pe A1.

Doi români complici, niciunul nu vrea să vorbească

Un șofer a alertat poliția și taxiurile au fost oprite în zona Steinhausl. Surpriza a fost uriașă pentru polițiști, pentru că evadatul nu era în niciunul dintre autoturisme.

Recomandări Cazul Piatra Neamț: ne vom mărgini și de data aceasta la coroane de flori?

Erau acolo însă cei trei complici, doi români, 26 și 40 de ani, și un croat, 21 de ani. Toți trei sunt în custodia poliției, dar niciunul nu a vrut să scoată vreun cuvânt la interogatoriu. Astfel, de sâmbătă seară, românul evadat e de negăsit și polițiștii nu au vreo pistă în ceea ce-l privește.

Bărbatul evadat are 1,75 de metri înălțime, e corpolent și are părul scurt. Purta haine simple și un bandaj pe mâna stângă, în momentul evadării. Are un tatuaj vizibil pe partea dreaptă a gâtului.

Citeşte şi:

Fosta directoare juridică a ASSMB, despre contractul nelimitat făcut de Firea șefului spitalelor: „N-am mai văzut așa ceva. E inadmisibil”

„Igor Dodon pregătește planul B”. Un jurnalist de la Chișinău explică ce o așteaptă pe Maia Sandu și cum o poate sprijini România

PARTENERI - GSP.RO 112 milioane € prejudiciu în România, dar Italia nu-l extrădează, ci îi micșorează sentința! Motivarea e HALUCINANTĂ

PARTENERI - PLAYTECH ULTIMA ORĂ: Detalii macabre din dosarul lui Alex Bodi: ”A tăiat-o în BUCĂȚI și a pus-o în saci diferiți”

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2020. Berbecii ajung la concluzii în care cred, fără să le analizeze destul la rece

Știrileprotv.ro O asistentă medicală dezvăluie, cu lacrimi în ochi, condițiile oribile din salonul unde pacienții cu Covid-19 sunt trimiși „să moară„

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus