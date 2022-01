Marian Pipirea a murit pe 6 ianuarie, în ziua de Bobotează, la vârsta de 60 de ani. Viața românului fără adăpost din Italia a avut însă impact asupra comunității.

„Care este valorea vieții unui român fără adăpost? Are o mare valoare pentru că se măsoară în ceea ce a lăsat în urmă şi eu spun că a fost ceva grozav. Am trecut pe lângă locul unde stătea el pe pasajul superior din punctul de plecare al pasarelei acoperite peste calea ferată. De fiecare dată am încercat să-l ajutăm şi în schimb ne-a zâmbit, ne-a dat sfaturi şi ne-a vorbit în italiana stâlcită de amprenta ţării sale”, a scris jurnalista Monica Baldini, în articol.

Jurnalista mai relatează că învățai mereu ceva de la Marian, iar moartea sa, în ziua de Bobotează, nu este o coincidență.

„A fost imposibil să nu înveţi ceva de la el, din seninătatea discursului şi glumele lui care meritau ascultate. Mariano, dar astăzi am aflat că îl cheamă Marian, s-a stins din viaţă pe 6 ianuarie în ziua de Bobotează şi nu cred că este o coincidenţă, cu atât mai mult că nu cred în întâmplare”, a scris jurnalista.

Jurnalista italiană l-a descris în câteva cuvinte pe Marian, despre care spune că „era un om credincios, bun şi binevoitor. El avea „ tenul măsliniu şi dinţii albi” şi stătea adesea ghemuit, cerşind, într-un „pătrat de beton”, pe marginea trotuarului de pe bulevardul Viale Cesare Battisti, unde acum se află un buchet de flori.

„Marian avea inima deschisă, poate că o curăţase, o construise, o întreţinuse. Era vesel, paşnic, blând, ne-a întâmpinat ca pe nişte «prieteni», avea sentimentul fericirii, al sănătăţii şi ne-a oferit ocazia să fim darnici. Ne-a adus un omagiu cu prezenţa lui, ne-a permis să ne perfecţionăm şi să ne aplecăm să dăm”, a mai scris jurnalista Monica Baldini.

În final, articlul se încheie cu un mesaj de rămas bun la adresa românului iubit de italieni.

„Călătorie plăcută Mariano sau Marian şi urcă cât mai sus pentru că ştii că biletul este complet gratuit! Mulţumim pentru ceea ce ne-ai lăsat, mulţumim din inimă. Viaţa este viaţă şi deţine un mister în sine, îşi arată măreţia chiar şi în simpla mizerie”, a mai relatat jurnalista.

Foto: marchenews24.it

