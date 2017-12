Românul care trăiește alături de familia lui în Redbridge, Marea Britanie, a făcut un gest incredibil de frumos cu 2 zile înainte de Crăciun.

Marius Căprilă s-a întors în țară pentru a face o donație generoasă secției Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Călărași.

Tânărul a donat 70.000 de euro, banii fiind folosiţi pentru achiziţionarea mai multor paturi, mese de tratament, stative pentru perfuzii şi noptiere.

Românul, tată a doi copii, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj alături de câteva imagini:

După o scurta „vizita ” in secția de Pediatrie la Spitalul Jud. Calarasi , am hotărât împreuna cu familia ca trebuie sa încercam a schimba ceva .

In preajma sfintelor sărbători , visul nostru a devenit realitate . Suntem bucuroși ca am reusit a dona suma de 70,000 euro pentru achizițiile următoare :

15 x pat pediatrie Malvestio Italia

-22 x pat salon cu protecții laterale Malvestio Italia

-22 x noptieră Malvestio Italia

-4 x masă tratament (cărucior) Malvestio Italia

-4 x masă înfășat Malvestio Italia

-1 x transluminator de vene

– 15 x stativ perfuzii

– 1 x aspirator secreții

– 2 x tensiometru ca-mi

– 2 x pulsoximetru contec

– 2 x termometru non-contact

– 1 x aparat aerosoli

#SCHIMBAMROMÂNIAÎMPREUNA