Dat afară din sistem

Bărbatul din videoclip stă pe o bancă în centrul orașului. Are o față obosită, o eșarfă și o jachetă de piele. Vorbește pe un ton calm, ca unul care a renunțat de mult la speranță. Când interlocutorul îl întreabă dacă știe ce se întâmplă la graniță și în Ucraina, el răspunde fără ezitare: „Dacă ataci o altă țară, trebuie să te aștepți ca aceasta să răspundă. Este evident.”

După o clipă, este întrebat de ce gândește astfel. Bărbatul nu ascunde faptul că a luptat pe front, de bunăvoie. A plecat la Sievierodonetsk în 2022.

El povestește că era comandantul unui grup de 53 de soldați. A fost rănit, a fost internat în spital, iar apoi au început problemele mintale. A fost diagnosticat cu depresie.

În timpul conversației, dintr-odată își ridică tricoul Joy Division și își arată abdomenul plin de cicatrici. „Asta e de acolo”, spune el scurt.

A fost demobilizat și dat afară din sistem. „Am avut o ipotecă, mi-am cumpărat un apartament. Dar am fost prost. I-am dat totul mamei mele, iar ea m-a dat afară. Avem o relație dificilă. Acum locuiesc pe stradă”, mărturisește el.

E ca în cărțile despre război… doar că pe bune

Cele mai puternice cuvinte vin la sfârșitul conversației. Când reporterul îl întreabă dacă ar dori să se întoarcă pe front, bărbatul răspunde fără ezitare.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Mądry Rosjanin po szkodzie - przeciwny wojnie i dzisiaj bezdomny, a państwo zostawiło go bez leczenia... na wojnę szedł jako ochotnik.



Całkiem ciekawy i szczery krótki wywiad. Dlateg zrobiłem tłumaczenie pic.twitter.com/3y9JcibrGe — Aryo (@AryoSomeGumul) September 29, 2025

„Ai citit romanul „Nimic nou pe frontul de vest” de Erich Maria Remarque?”, îl întreabă pe jurnalistul care îl intervieva.

– Nu, spune reporterul.

„Citește-l. E exact ca în cărțile despre război, doar că mult mai rău. Oricine l-a citit știe. Dar, în realitate, totul e de o sută de ori mai groaznic”, spune veteranul.

„Nu propagandă, ci doar trista realitate”

Videoclipul a iscat un val de reacții pe internet:

„Nu e prost. Știa unde merge, dar statul l-a abandonat.”

„A renunțat la sănătate și a rămas fără nimic. Și vorbește despre asta ca și cum ar fi fost o zi ploioasă.”

Totuși, cineva notează: „Aceasta nu este propagandă. Aceasta este doar trista realitate. Rusia în versiune brută.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE