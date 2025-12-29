O depășire riscantă

Imagini surprinse de o cameră de bord în dimineața de 28 decembrie, la ora 4.22, și postate pe Facebook arată cum la scurt timp după depăşire, un autoturism pare să piardă aderența sau controlul direcției. Mașina virează brusc spre dreapta, taie calea vehiculului din care se filmează și se izbește violent de peretele lateral al pasajului.

Viteza excesivă și manevra bruscă (depășirea) sunt cauze clasice ale pierderii controlului autovehiculului, mai ales pe suprafețe de rulare care pot fi umede sau cu aderență redusă. Pasajul Unirii a fost, din păcate, scena a numeroase accidente rutiere, unele cu consecințe grave. Acest lucru se datorează unei combinații de factori.

Pasajul are curbe strânse și o pantă considerabilă, care pot fi dificil de gestionat la viteze mari. Fiind o arteră majoră care leagă două zone importante ale Capitalei, traficul este intens, crescând riscul de incidente. Mulți șoferi ignoră limitele de viteză și semnalizarea, considerând pasajul o „pistă” unde pot recupera timp.

Șoferul a fost rănit

Conform Brrigăzii Rutiere a Capitalei, la data de 28 decembrie a.c., în jurul orei 04.25, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulație în Pasajul Unirii.

Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 24 de ani, care se deplasa în Pasajul Unirii, dinspre Piața Universității către Bd. Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit parapeții despărțitori ai pasajului.

Polițiștii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind „zero”.

Tânărul în vârstă de 24 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

O cisternă plină cu GPL a lovit poarta de gabarit de la Pasajul Unirii

Pe 14 martie 2025, o cisternă încărcată cu GPL, care încerca să traverseze vineri noapte Pasajul Unirii, s-a oprit într-una din porțile de gabarit ale acestuia, ignorând reglementările și indicatoarele care interzic circulația vehiculelor cu materiale inflamabile și a celor care depășesc 3,5 metri înălțime, anunța Primăria Sectorului 4.

În urma accidentului, atât cisterna, cât și sistemul de afișaj și semafoarele de avertizare din Pasajul Unirii au fost avariate, iar circulația rutieră în zonă a fost oprită temporar.



