Cameleonii, rar văzuți în orașe, sunt afectați de urbanizare și defrișări, iar șoferul a declarat că nu putea să lase animalul în pericol.

Specialiștii atrag atenția asupra degradării habitatelor naturale din cauza activităților umane, accentuând necesitatea unor măsuri de protecție.

Utilizatorii rețelelor de socializare au lăudat gestul șoferului, considerând că astfel de acțiuni ar trebui să devină obișnuite.

Un incident amuzant a avut loc recent în zona Kabasakal din cartierul Bertiz al orașului turc Kahramanmaraș, unde un șofer a oprit traficul pentru a lăsa un cameleon să traverseze strada în siguranță.

Evenimentul a fost surprins de martori și a provocat zâmbete și aprecieri din partea celor prezenți. Potrivit imaginilor, șoferul a oprit mașina în mijlocul drumului și a așteptat cu răbdare ca animalul să ajungă pe celălalt trotuar, dând „un exemplu de respect pentru natură, chiar dacă s-a blocat traficul”.

„Am văzut cameleonul pe drum și m-am gândit că trebuie să-l ajut să traverseze în siguranță. Nu aș putea să-l las să fie în pericol”, a declarat Mehmet Dökme.

Cameleonii, cunoscuți pentru abilitatea lor extraordinară de a-și schimba culoarea în funcție de mediul înconjurător, sunt rareori observați în zonele urbane. Potrivit specialiștilor în protecția mediului, astfel de întâmplări scot în evidență importanța conștientizării faunei locale și a respectării acesteia.

În ciuda momentului amuzant, incidentul aduce în prim-plan o problemă mai amplă: impactul activităților umane asupra habitatelor naturale ale animalelor.

Habitatul natural al multor specii, inclusiv al cameleonilor, este în pericol din cauza urbanizării rapide și a defrișărilor.

Dimensiunile unui cameleon variază foarte mult în funcție de specie, de la câțiva centimetri la peste 70 de centimetri. Cameleonul pitic are doar 3-5 centrimetri, cel cu cască ajunge la 35-60 centimetri, iar speciile gigantice ating chiar și 75 centimetri.

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