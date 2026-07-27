  • Cameleonii, rar văzuți în orașe, sunt afectați de urbanizare și defrișări, iar șoferul a declarat că nu putea să lase animalul în pericol.
  • Specialiștii atrag atenția asupra degradării habitatelor naturale din cauza activităților umane, accentuând necesitatea unor măsuri de protecție.
  • Utilizatorii rețelelor de socializare au lăudat gestul șoferului, considerând că astfel de acțiuni ar trebui să devină obișnuite.

Un incident amuzant a avut loc recent în zona Kabasakal din cartierul Bertiz al orașului turc Kahramanmaraș, unde un șofer a oprit traficul pentru a lăsa un cameleon să traverseze strada în siguranță.

Evenimentul a fost surprins de martori și a provocat zâmbete și aprecieri din partea celor prezenți. Potrivit imaginilor, șoferul a oprit mașina în mijlocul drumului și a așteptat cu răbdare ca animalul să ajungă pe celălalt trotuar, dând „un exemplu de respect pentru natură, chiar dacă s-a blocat traficul”.

„Am văzut cameleonul pe drum și m-am gândit că trebuie să-l ajut să traverseze în siguranță. Nu aș putea să-l las să fie în pericol”, a declarat Mehmet Dökme.

Cameleonii, cunoscuți pentru abilitatea lor extraordinară de a-și schimba culoarea în funcție de mediul înconjurător, sunt rareori observați în zonele urbane. Potrivit specialiștilor în protecția mediului, astfel de întâmplări scot în evidență importanța conștientizării faunei locale și a respectării acesteia.

În ciuda momentului amuzant, incidentul aduce în prim-plan o problemă mai amplă: impactul activităților umane asupra habitatelor naturale ale animalelor.

Habitatul natural al multor specii, inclusiv al cameleonilor, este în pericol din cauza urbanizării rapide și a defrișărilor.

  • Dimensiunile unui cameleon variază foarte mult în funcție de specie, de la câțiva centimetri la peste 70 de centimetri. Cameleonul pitic are doar 3-5 centrimetri, cel cu cască ajunge la 35-60 centimetri, iar speciile gigantice ating chiar și 75 centimetri.

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