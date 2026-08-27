Conducătorul auto a parcat ansamblul rutier într-o zonă destinată staționării din cartierul Neumühl, orașul Duisburg, lăsând vehiculul securizat corespunzător. Având în vedere că locuia în apropiere, bărbatul a decis să își petreacă noaptea acasă pentru a se odihni, înainte de a relua cursa către destinația finală unde trebuia să livreze produsele.

A doua zi dimineață, la revenirea în parcare, șoferul a avut parte de o surpriză uluitoare. În locul unde lăsase autotrenul complet asamblat se mai afla doar capul tractor Scania. Hoții decuplaseră cu atenție semiremorca încărcată cu sute de aparate electrocasnice și o tractaseră folosind un alt vehicul de mare tonaj, fără a atrage atenția trecătorilor.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani a alertat apoi poliția. El le-a spus ofițerilor că a parcat vehiculul și remorca miercuri seara la ora 17:14 . Locația se afla lângă o reprezentanță auto. Apoi a condus până la adresa sa de domiciliu. S-a întors la parcare joi de dimineață, la ora 5, dar n-a mai găsit decât capul tractor.

Modul de operare și ancheta poliției germane

Complexitatea operațiunii arată că autorii faptei au acționat la pont și au avut la dispoziție echipamente speciale pentru a efectua decuplarea rapidă și conectarea semiremorcii la un alt cap tractor. Faptul că parcarea nu era supravegheată video în mod direct le-a oferit infractorilor fereastra de timp necesară pentru a dispărea de la fața locului fără a fi deranjați.

Valoarea pagubei materiale este considerabilă, având în vedere că încărcătura consta în echipamente electrocasnice de generație nouă, iar semiremorca în sine reprezenta o investiție majoră pentru compania de transport. Reprezentanții firmei păgubite au depus imediat plângere la organele de anchetă.

Poliția din Duisburg a deschis un dosar penal pentru furt calificat și a lansat un apel public către eventualii martori care au observat manevre suspecte ale vreunui alt camion în zona parcării din Neumühl pe parcursul nopții. Anchetatorii verifică camerele de supraveghere din traficul regional și de pe autostrăzile învecinate pentru a da de urma semiremorcii furate.

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