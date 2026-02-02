A cumpărat un Audi Q3 și a primit o taxă de aproape 9.000 de euro

Pentru Xavier, un belgian de 62 de ani din localitatea Lasne, cumpărarea unei mașini noi s-a transformat într-un șoc financiar. După ce a ridicat un Audi Q3 nou, bărbatul a primit prin poștă o taxă de punere în circulație de 8.873,77 euro, la care s-a adăugat și taxa anuală de circulație. Totalul: 9.412,86 euro.

„Este un adevărat jaf! Nu conduc nici Porsche, nici Ferrari. Este o mașină normală”, spune el, citat de publicația belgiană Sudinfo.

Audi Q3-ul lui Xavier este echipat cu un motor pe benzină de 2 litri, care dezvoltă 265 de cai putere. Nimic extravagant, spune el, mai ales că parcurge aproximativ 10.000 de kilometri pe an.

„Este o mașină modernă, sigură, nimic mai mult. La vârsta mea, cred că am dreptul să îmi cumpăr o mașină nouă”, spune bărbatul, vizibil revoltat.

O mașină cu o poveste complicată

Situația este cu atât mai greu de acceptat pentru Xavier cu cât mașina a fost comandată inițial de soția sa, care a murit în ianuarie 2025. După decesul acesteia, el a fost nevoit să preia comanda și să o adapteze nevoilor sale medicale.

Bărbatul este încadrat cu un grad de handicap de 66%, a suferit 12 intervenții chirurgicale și are probleme serioase de mobilitate. A ales modelul Audi Q3 tocmai pentru sistemele de asistență la condus de care avea nevoie. Xavier a încercat să obțină o scutire, totală sau parțială, de la plata taxei, invocând handicapul. Cererile i-au fost însă respinse.

„Ar trebui să fiu amputat de toate membrele și orb ca să fiu scutit”, spune el, cu amărăciune.

Cum a ajuns taxa la o asemenea sumă exagerată

Noua taxă este rezultatul reformei taxei de punere în circulație din regiunea Valonia, intrată în vigoare la 1 iulie 2025. Dacă ar fi cumpărat aceeași mașină înainte de reformă, Xavier ar fi plătit aproximativ 5.557 de euro, cu tot cu eco-malus. Diferența înseamnă o creștere de aproape 60%.

Până acum, taxa se calcula mai ales în funcție de puterea motorului și de emisiile de dioxis de carbon. Noile reguli iau în considerare și masa maximă admisă a vehiculului și tipul de carburant, ceea ce a dus la sume mult mai mari pentru anumite modele.

Ironia situației este că, pentru același Audi Q3, în Flandra, ar fi plătit aproximativ 3.867 de euro, iar în Bruxelles undeva la 6.108 euro. Doar în Valonia nota de plată sare de pragul de 8.800 de euro.

Pentru Xavier, problema nu este doar principiul, ci și realitatea practică.

„Sunt văduv, am handicap, nu am venituri nelimitate. Nu știu cum o să plătesc această taxă”, spune el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE